Hillary Clinton parla del suo matrimonio tormentato e del sexgate

Qualche settimana fa alla Berlinale 2020 è stata presentata l’anteprima di Hillary, un documentario sulla vita di Hillary Rodham Clinton. La serie, in onda su Hulu dal 6 Marzo scorso, è stata girata dalla regista Nanette Burstein ed è divisa in quattro episodi che esplorano i momenti salienti della vita dell’ex First Lady americana.

Durante le 35 ore di interviste Hillary ha parlato della sua vita a tutto tondo, passando dalla sfera privata a quella professionale, con l’obiettivo di dare un’immagine autentica di sé: “Sono stata in politica per un tempo molto lungo, ho visto così tante idee sbagliate e storie non vere su di me. C’è un momento nel quale vuoi mettere tutto in chiaro. Vi posso piacere o meno, ma guardatemi con qualche elemento di autenticità e verità su chi sono sempre stata e chi sono“.

Dal documentario ne è venuto fuori un ritratto senza filtri dell’ex First Lady che è stata disposta a parlare a cuore aperto anche della sua relazione con Bill Clinton sex gate compreso: “Una volta accettato che il film doveva essere più di un retroscena sulla campagna presidenziale, ho accettato anche che si parlasse della mia vita privata. Il mio matrimonio ne è stato parte principale, con una forte esposizione pubblica. Non voglio addolcire nulla, a tratti è stato travagliato, ma io e Bill ci siamo sempre amati e sostenuti a vicenda. Abbiamo avuto momenti felici e momenti difficili, come ogni coppia che io conosco? Certo. E questo film può aiutare le persone a pensarci: l’amore, le relazioni e il matrimonio hanno spesso colori molto sfumati, in grigio e in beige“.

In molti ne corso degli anni hanno sospettato che si trattasse di un matrimonio fittizio ma Hillary ha fatto finalmente chiarezza sulla questione: “Spero lo dimostri una volta per tutte, visto che stiamo insieme da quasi 50 anni. Mi piacerebbe molto che la realtà della storia della mia vita fosse più in linea con quello che ne pensano i media e il pubblico. […] Mi hanno chiesto qual è stata la decisione più della mia vita. Ho risposto subito: continuare il mio matrimonio“.