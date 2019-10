I migliori integratori per capelli

Non solo shampoo specifici, maschere e balsamo, anche gli integratori per capelli accorrono in aiuto per fortificare e rendere sempre più sana e bella la propria chioma.

Caduta, doppie punte, opacità e capelli sfibrati sono alcuni dei problemi che affliggono, soprattutto quando si ha una vita in balia di smog e ritmi serrato: periodi di forte stress, stili di vita non corretti e sani, utilizzo di prodotti e trattamenti troppo aggressivi, cambi di stagione e patologie varie sono alcune delle cause che possono provocare problemi anche ai capelli. Affidarsi agli integratori essere un’ottima soluzione per provare a risolvere la situazione. Prima di intraprendere qualsiasi strada fai da te però, è sempre consigliabile consultare uno specialista che possa diagnosticare le cause e prescrivere la corretta terapia.

Una delle principali cause che non permette di avere capelli sani deve essere infatti rintracciata nell’alimentazione, che spesso è carente di alcune sostanze che sono fondamentali anche per la chioma. Il modo migliore per assumerle è quello di nutrirsi in modo corretto ma in caso di necessità si possono assumere degli integratori. Ecco quali.