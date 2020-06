Isabella Rossellini, il ritratto di un'icona di bellezza intramontabile

Diva del cinema italiano e internazionale Isabella Rossellini compie 68 anni e festeggia con l’affetto dei figli, Elettra e Roberto. Figlia d’arte per eccellenza, l’attrice e artista nasce dall’amore tra il regista italiano Roberto Rossellini e dell’icona di Hollywood Ingrid Bergman.

Attrice, regista, produttrice, modella, attivista, fotografa, Isabella Rossellini ha suddiviso il suo enorme talento in tutte le attività che la soddisfacevano, costruendo intorno a se un’aura da anti-diva. Dal forte spirito rivoluzionario e anticonformista, Isabella non segue gli schemi classici del cinema, preferendo via via indirizzare le sue energie sulle cause che ha maggiormente a cuore, come quelle degli animali, piuttosto che alle grandi produzioni cinematografiche.

Testimonial per Lancome, ha sempre espresso il suo dissenso per la chirurgia estetica, restando tra le poche a non averne mai fatto ricorso. In occasione dei suoi 68 anni, ripercorriamo la sua carriera, attraverso le sue pellicole più note da Blue Velvet a La morte ti fa bella, e raccontiamo la sua lotta per la salvaguardia del pianeta.

Isabella Rossellini: dagli esordi al cinema al sodalizio con Lancome

I 68 anni di Isabella Rossellini

Isabella Rossellini è nata a Roma, il 18 giugno 1952. Oggi l’attrice alterna qualche ruolo ben scelto, soprattutto in produzioni di nicchia, alla produzione di prodotti bio nella sua fattoria di Long Island. Non trascurando il ruolo di mamma e oggi anche di nonna, Isabella resta una delle esponenti meno mondane di Hollywood. Sempre pronta a portare avanti l’eredità artistica dei suoi genitori, partecipa spesso con i suoi fratelli e sorelle agli eventi in loro onore.

Cinema, moda, tv e fotografia, Isabella continua a restare attiva su tutti i fronti, vivendo a 68 anni una seconda giovinezza, ricca di nuovi progetti dopo un periodo lontana dai riflettori. Naturalizzata statunitense, non dimentica l’Italia, della quale parla sempre con orgoglio.

“Gli americani parlano sempre di decadenza, eppure a Roma c’è una decadenza costante e si sta benissimo. Don’t be number one, così te rilassi e vivi in pace” ha affermato ironicamente l’attrice. Sarcastica, libera, divertente, è sempre stata conscia dei pericoli del mondo dello spettacolo, e ne ha saputo prendere le distanze con gusto.

I genitori, l’infanzia e l’inizio della carriera

Quando si parla di Isabella Rossellini non si possono non citare i suoi indimenticabili genitori, il regista Roberto Rossellini e l’attrice Ingrid Bergman. Seppure i suoi genitori, che lei ama tantissimo, divorziano quando ha solo cinque anni, Isabella trascorre un’infanzia serena, insieme ai suoi numerosi fratelli, tra i quali la sorella gemella Ingrid, per tutti Isotta.

Inizia la sua carriera in tv e come attrice, e solo a 28 anni diventa una modella, mestiere che pare lei continui a preferire. “Mi stupisco ancora oggi di quanti film io abbia fatto” ha dichiarato di recente la Rossellini. “Ero principalmente una modella, per di più straniera“.

A soli 19 anni si trasferisce a New York, che diventa ben presto la sua seconda casa. Lavora per la Rai, come corrispondente per il programma di Renzo Arbore L’altra domenica. dove comincia a lavorare come traduttrice e giornalista per la Rai. Posa per Vogue e collabora con fotografi come Steven Meisel, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Herb Ritts e Annie Leibovitz.

Al cinema si fa notare prima con Il Prato, nel 1979, e poi nel film che la porta al successo, Blue Velvet di David Lynch. Seguono pellicole come Cugini, The Innocent, La morte ti fa bella e Fearless – Senza paura e L’Odissea. Non mancano le apparizioni in tv, in show come Friends, Alias, La leggenda di Earthsea.

Isabella Rossellini e il sodalizio con Lancome

“Ho passato l’adolescenza in ospedale e ho terrore delle operazioni, non ricorrerò mai alla chirurgia estetica“. Con queste parole l’attrice ha detto no al bisturi, dopo le operazioni da giovanissima per la scoliosi, e sì alle creme di bellezza anti età. Nasce così la collaborazione tra Isabella Rossellini e Lancome. O meglio ricomincia.

Infatti la modella era stata testimonial del brand di prodotti di bellezza dal 1983 al 1995, quando fu licenziata perché “troppo vecchia“. Dopo oltre un decennio come volto di punta di Lancome, a 43 anni Isabella Rossellini fu sostituita da colleghe più giovani. “Mi era stato detto che gli spot non devono rappresentare la realtà, ma i sogni. E le donne sognano di apparire giovani, non quarantenni. Dunque, dovevo andare. Lo trovai assai ingiusto“.

Eppure nel 2018, a 66 anni, il noto brand si scusa, e chiede di riscrivere la storia per cancellare quell’imperdonabile errore. L’attrice è stata immortalata da Peter Lindbergh per la nuova crema Renergie Multiglow di Lancôme, ed è oggi ancora testimonial del brand. Isabella Rossellini non ha accettato solo per una rivincita, ma anche per l’importante progetto sostenuto da Lancome: sconfiggere l’analfabetismo tra le giovani donne nella fascia 15-24 anni.

La vita privata: i matrimoni e i figli

Oltre a essere un’artista e un’attivista, Isabella è anche mamma e nonna. Infatti l’attrice ha una figlia, Elettra Rossellini Wiedemann, classe 1983, nata dal matrimonio, di soli tre anni, con il modello Jon Wiedemann. Elettra è una modella, e ha posato tra gli altri per Annie Leibovitz, Ellen von Unwerth e Fabrizio Ferri, per copertine e servizi per le maggiori testate di moda. Elettra ha reso Isabella nonna nel 2018 del piccolo Ronin.

Nel 1993 Isabella adottò il piccolo Roberto da single, dandogli il nome dell’amato padre. Il giovane Roberto Rossellini, pelle scura e occhi chiarissimi, ha ereditato dalla famiglia adottiva la passione per la fotografia e per la moda. Modello, stilista e fotografo, è l’orgoglio di mamma Isabella insieme a Elettra. L’attrice ha anche sfilato con i suoi figli e il nipotino sulla passerella di Dolce & Gabbana.

Prima di Wiedemann la Rossellini era stata già sposata con il regista Martin Scorsese, dal 1979 al 1982, convivendo con lui a New York. Tra i vari amori e presunti flirt figurano i nomi di David Lynch, Gary Oldman, Christian De Sica e Luciano De Crescenzo.

Isabella Rossellini oggi

L’attrice continua a dedicarsi al cinema e alla tv, ma per sua scelta in produzioni spesso minori, indipendenti o europee. “Solo così riesco a non avere etichette, riesco ad essere me stessa” ha raccontato Isabella Rossellini parlando del suo graduale allontanamento da Hollywood.

Tra le sue ultime apparizioni al cinema ricordiamo Joy, di David O. Russell e Vita & Virginia, diretto da Chanya Button, mentre in tv l’abbiamo rivista in 10 episodi di Shut Eye. Un sodalizio, quello della Rossellini con la tv, che l’ha portata a essere anche conduttrice. Isabella ha infatti ha partecipato a diversi documentari, sia sul cinema che sul mondo animale, e ha condotto per Sky Master of Photography, un talent show europeo sulla fotografia.

Attivista, sempre in prima linea per l’ambiente e gli animali, è consigliere del Wildlife Conservation Network e direttrice della Howard Gilman Foundation, e si occupa anche di addestramento di cani per ciechi.

Isabella ha scritto tre libri, una sua autobiografia Some of me (1997), il libro fotografico Looking at Me (on pictures and photographers) del 2002, e uno dedicato a suo padre Roberto Rossellini, intitolato Nel nome del padre, della figlia e degli spiriti santi.

5 curiosità su Isabella Rossellini

Gli aneddoti e le indiscrezioni da raccontare su Isabella Rossellini sarebbero ancora tanti, ma ecco cinque curiosità imperdibili sull’attrice e attivista:

È alta 1,73 m;

A soli 14 anni Isabella fu costretta a indossare un busto, per un anno, a causa di un’operazione per la correzione della sua scoliosi ;

; Il progetto più bizzarro della carriera della Rossellini è Green Porno , una serie di cortometraggi sulla vita sessuale degli animali, da lei diretta e interpretata, indossando costumi rappresentanti gli animali descritti;

, una serie di cortometraggi sulla vita sessuale degli animali, da lei diretta e interpretata, indossando costumi rappresentanti gli animali descritti; Come tanti altri attori famosi, ha fatto un piccolo cameo in Friends , interpretando se stessa, nel 1996, nel quinto episodio della terza stagione;

, interpretando se stessa, nel 1996, nel quinto episodio della terza stagione; Si è laureata a 66 anni in Comportamento e conservazione degli animali, mentre nel 2016 aveva ricevuto la laurea ad honorem dal Savannah College Of Art & Design.