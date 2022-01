C’è già grande fermento per l’arrivo degli Oscar 2022. Nell’attesa delle nomination ufficiali, W Magazine ha eletto le migliori interpreti di quest’anno in un numero speciale dedicato agli Academy. Fra nomi del calibro di Lady Gaga, Kristen Stewart e Cate Blanchett, emerge Jennifer Hudson avvolta in uno splendido abito Dior.

L’attrice ha interpretato il ruolo della cantante statunitense Aretha Franklin in un film biografico intitolato Respect, diretto da Liesl Tommy. Grazie alla sua incredibile voce e alla magnifica interpretazione, è stata inserita fra quelle che la rivista ha giudicato come le “Best performances”.

Hudson ha condiviso su Instagram alcuni degli scatti fatti per l’occasione, che l’hanno vista indossare uno splendido vestito bianco appartenente alla maison francese. L’abito lungo è un modello senza spalline che mette in risalto le forme dell’attrice. All’altezza della vita, una cintura interrompe la stoffa che cade liscia fino ai piedi. Il corpetto aderente si allenta verso il basso grazie alla linea a campana.

L’attrice è una visione in bianco grazie alla tonalità candida dell’abito, che le regala luce illuminando la sua figura. Ai piedi, un paio di décolletée bianche a punta e dei guanti dello stesso colore sono appoggiati sul pavimento. Ad impreziosire il tutto ci sono dei gioielli firmati Bulgari, composti da orecchini rotondi e collier.

L’hairstyle esplosivo è il tocco finale, che ricorda esattamente le acconciature voluminose di Aretha Franklin. La pellicola segue nel dettaglio la sua storia, dall’infanzia alla registrazione del suo disco di maggior successo, l’album gospel Amazing Grace, pubblicato nel 1972. Il film è atteso nelle sale italiane il 30 settembre 2022.