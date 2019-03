Colomba pasquale artigianale: in vista delle feste, la redazione di DireDonna ha stilato una classifica delle migliori 10 colombe di Pasqua artigianali per la Pasqua 2019, da Alfonso Pepe a quella di Sal di Riso.

Dai più prestigiosi laboratori, dagli chef stellati, dalle marche storiche e dalle pasticcerie imperdibili a Milano, Roma, Napoli e in Sicilia arrivano, infatti, questi dolci nati per soddisfare i palati di tutti, gourmand compresi

Le origini di questo dolce tradizionale, come quelle del torrone e del panettone, si perdono nella notte dei tempi. Secondo alcune leggende, la soffice torta sarebbe nata durante il Regno Longobardo, quando l’imperatrice Teodolinda fece preparare, per i suoi ospiti irlandesi, della pregiata selvaggina: gli invitati, però, a sorpresa, rifiutarono i succulenti piatti, perché in periodo di Quaresima. A risolvere la situazione pensò San Colombano, trasformando la carne in morbide colombe di pane.

Tornando alle “leggende” dei nostri giorni, ecco la parziale e personalissima classifica delle migliori 10 colombe pasquali artigianali in ordine alfabetico di DireDonna.