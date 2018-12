Prodotti di alta qualità, realizzati da mani esperte in laboratorio con ingredienti naturali e eccellenze del territorio: sono i torroni artigianali, che come il panettone non possono mancare nel menu di Natale e Capodanno, tra cui spiccano i migliori piemontesi, siciliani e sardi.

Alcune tradizioni regionali, infatti, più di altre sono dedite a pasticceria e leccornie in cioccolato e si sono specializzate in questi dolci natalizi così amati da grandi e bambini in tutte le loro versioni.

Non c’è casa, del resto, in cui non si consumi sotto le feste l’eterna e strenua battaglia tra chi vuole il torrone bianco e chi preferisce quello al cioccolato. Il torrone bianco, duro o morbido, impasto di albume d’uovo, miele, zucchero, con mandorle e noci, ricoperto da due strati di ostia, è quello più tradizionale e antico, mentre quello in cioccolato o ricoperto è una delle versioni contemporanee.

E voi per quale parteggiate? Nel dubbio, meglio puntare sul torrone artigianale, scegliendo tra i migliori che sono soprattutto piemontesi, siciliani e sardi. Ecco una piccola, parziale e personalissima guida stilata dalla nostra redazione per orientarsi tra le tante proposte.