Panettoni artigianali 2020, i migliori da comprare online

Sulla tavola delle feste non possono mancare i dolci tipici del Natale, in particolar modo i panettoni artigianali 2020: per questo la nostra redazione ha selezionato i migliori da comprare online in tutta sicurezza.

Ingredienti di qualità, lunga lievitazione, ricette “segrete” sono le caratteristiche di questi fragranti lievitati, da comprare per la propria famiglia o da scegliere, perché no, per un regalo di Natale diverso, originale e sicuramente gradito.

Le proposte vanno dagli impasti più tradizionali, con scorze d’arancia e uvetta, alle varianti golose, al cioccolato e, perché no, al limoncello per adulti golosi. Anche il packaging si scatena, tra edizioni limitate e scatole coloratissime che renderanno il dono ancora più speciale e all’altezza delle decorazioni natalizie di tendenza.

Panettoni artigianali 2020 da acquistare online

In un viaggio da leccarsi i baffi dal nord al sud dell’Italia, da Milano alla Sicilia, ecco i migliori panettoni artigianali 2020 da acquistare sul web.

GIOVANNI COVA & C. Panettone glassato con mandorle incartato linea anniversario

GIOVANNI COVA & C. festeggia i suoi primi 90 anni con un nuovo iconico design e uno dei personaggi più famosi della storia milanese, Il Meneghino, ridisegnato da Stefano Riboli. Tra le proposte della linea Anniversario abbiamo scelto il goloso glassato con mandorle (1 kg). Prezzo 21,70 euro sullo shop della pasticceria

Fiasconaro Panettone Rosa e Fico d’India

La novità di casa Fiasconaro tra i panettoni artigianali 2020 profuma di buono. Si tratta, infatti, di un Panettone all’essenza di petali di rose con gocce di cioccolato rosa, ricoperto con confettura di fico d’india, cioccolato bianco e croccantini di cioccolato. Confezionato a mano (1 kg). Prezzo 29, 50 su goccedisicilia.com

Le Levain Panettone classico

Il Panettone Classico firmato dalla pasticceria romana di Trastevere, nata nel dicembre del 2014 e guidata da Giuseppe Solfrizzi, è preparato con lievito madre, arancia candita artigianale, uvetta e vaniglia del Madagascar. Ricoperto con glassa alle mandorle (1 kg). Prezzo 32 euro sullo shop della pasticceria.

Pasticceria De Vivo Panpistacchio

Come ogni anno, si moltiplicano le proposte sfiziose della pasticceria di Pompei. Il soffice impasto del Panettone in questa variante è arricchito con una delicata ganache al Pistacchio di Sicilia e gustose scaglie di cioccolato fondente, aromatizzato con infuso all’arancia con copertura al cioccolato bianco e pasta pistacchio (1,2 kg). Prezzo 38 euro sullo shop della pasticceria

Di Stefano Panettone classico siciliano

Non è Natale senza le colorate creazioni Di Stefano. Vi proponiamo, tra le tante idee, anche con gift box, da acquistare online, un panettone impastato con prodotti naturali che avvolgono cubetti di arancia ed uva passa, senza glassa. Un grande classico del Natale, dolce milanese che incontra i genuini sapori siciliani (1 kg). Prezzo 24,50 euro sul sito della pasticceria

Sal De Riso Panettone Cremderì

Inguaribili golosi? Conoscete sicuramente il catalogo firmato Sal De Riso, da cui abbiamo scelto il prossimo acquisto per le feste, l’irresistibile Panettone Cremderì. Senza uvetta, arancio e cedro candito, è farcito con gocce di cioccolato alla nocciola (1 kg). Prezzo 35 euro sullo shop della pasticceria

Alfonso Pepe Panettone al limoncello

Perché non puntare sui sapori e sui profumi della Costiera Amalfitana quando si sceglie un lievitato Alfonso Pepe? L’originale ricetta del Panettone al limoncello dimora, infatti, in casa Pepe, primo fautore di questa prelibatezza. Il soffice impasto del panettone classico è arricchito dal limoncello e dalle bucce di limone candito (0,500 kg). Prezzo 21 euro sullo shop della pasticceria.