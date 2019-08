Madonna album: 10 hit da ascoltare

Madonna compie 61 anni il 16 agosto, e DireDonna ha deciso di raccontarvi la cantante pop più famosa al mondo attraverso sue 10 hit da ascoltare dai suoi album storici.

Nata a Bay City (Michigan, Stati Uniti) nel 1958, Madonna Louise Ciccone, di origini italiane, arriva al successo nei primi anni ’80, diventando l’artista donna che ha più venduto nella storia della musica. Provocatrice, irriverente, sempre al fianco di minoranze e delle cause sociali più forti, Madonna non smette mai di stupire.

I suoi successi sono innumerevoli, con ben 161 numeri uno nella classifica Billboard tra album, singoli e remix. Attivista e filantropa, Madonna è nota anche per Raising Malawi, la sua associazione benefica che si occupa dell’oltre un milione di orfani del Malawi, una delle zone più devastate dalla povertà e dalla fame in Africa. Madonna è mamma di sei figli, due naturali, Lourdes e Rocco, e quattro adottati, David, Mercy e le gemelle Esther e Stella.

Le 10 hit da ascoltare

Madonna ha pubblicato 14 album di inediti, 3 colonne sonore e diverse compilation, con un numero di ben oltre 80 singoli, tra grandi successi, canzoni sperimentali e tanti generi musicali differenti. Ma quali sono le 10 hit che dovete assolutamente ascoltare?

Like a Virgin

Nel 1984, dopo il debutto con l’album Madonna, la cantante torna con il secondo LP, Like a Virgin, che prende il nome dal suo singolo di lancio, una delle canzoni più note del pop. Il brano definisce le sonorità tipicamente anni ’80, senza ricorrere a distorsioni e sintetizzatori. Quella cantata da Madonna nel brano è una rinascita, dovuta ad un nuovo amore, che ci fa sentire come se tutto avvenisse per la prima volta.

La Isla Bonita

Si potrebbe dire che Madonna ha inventato il latin-pop. Sì perché proprio lei è la prima artista di lingua inglese, nel 1987, ad avventurarsi nelle sonorità ispaniche, cantando in spagnolo, come faranno dopo quasi tutti oltre oceano. La Isla Bonita è stata d’ispirazione a tantissimi brani di successo, da Domino Dancing dei Pet Shop Boys a Viva Forever delle Spice Girls. Il brano è contenuto nell’album True Blue.

Like a Prayer

Nel 1989 Madonna realizza il suo album più personale, Like a Prayer, dove la cantante racconta il suo matrimonio finito con Sean Penn, il difficile rapporto con il padre, e il dolore per la perdita della madre. Il singolo di lancio è uno dei più venduti di sempre, ridefinendo ancora le sonorità del pop a venire.

Vogue

Madonna porta nel mondo e fa conoscere a tutti il voguing, un ballo sconosciuto a più ma molto diffuso nelle discoteche gay dei primi anni ’90. Quella precisa sequenza di passi diventa una delle più famose di sempre, e Madonna porta una realtà isolata ad essere rappresentata finalmente davanti a un grande pubblico, ancora lontano dalle tematiche omosessuali e trans. Così nel 1990 nasce Vogue, uno dei brani e video simbolo della sua carriera.

Human Nature

“Non mi dispiace, è la natura umana“. Così Madonna decide definitivamente di non scusarsi più per nessuna sua provocazione o messaggio, e Human Nature nel 1995 diventa simbolo di un mondo che cambia, dove le donne non hanno più paura di esprimere la loro opinione.

Frozen

Madonna è sinonimo di cambiamento e trasformazione. Le sonorità dark, malinconiche, a tratti dolorose di Frozen segnano un passaggio importante, tra ciò che era prima il pop, e ciò che ha il potenziale di diventare. Tratto dall’album di successo Ray Of Light, il suo capolavoro per i fan, in questo singolo Madonna fonde due suoi collaboratori storici William Orbit e Patrick Leonard.

American Life

Madonna al suo massimo potenziale. Nell’America di Bush, la cantante si scaglia contro una società ormai in frantumi, nella quale la guerra, la sopraffazione e la voglia di successo superano il rispetto per gli altri. Il video di American Life nel 2003 venne censurato, e sostituito da una versione più soft che si concentra solo sul viso di Madonna.

Hung Up

Madonna vira verso sonorità disco anni ’70 nel 2005 nell’album record di vendite Confessions on a dance floor. Nasce così Hung Up, un vero tormentone, campionamento di un brano degli Abba. Il successo travolgente del brano porta nuova linfa alla sua carriera, attirando una nuova fetta di pubblico.

Living For Love

Abbiamo deciso di raccontarvi solo 10 hit, quindi siamo costretti a fare un bel salto temporale prima di arrivare alla fine. Siamo nel 2014 e Living For Love annuncia l’uscita di Rebel Heart, uno dei miglior album di Madonna. Il singolo nasce dalla collaborazione con Diplo, ha sonorità elettroniche miste a gospel e contiene una traccia al pianoforte suonata da Alicia Keys. Un richiamo all’amore universale, per noi stessi e per il prossimo, contro gli orrori moderni quali guerre e intolleranze sociali.

God Control

Con questo video Madonna ha ottenuto i titoli delle maggiori testate mondiali, per una giusta causa. Il cortometraggio di God Control, tratto da Madame X, racconta una sparatoria in una discoteca gay, un chiaro riferimento a ciò che è successo a Orlando nel 2016 e all’America senza controllo di Trump. Un manifesto politico, contro il libero utilizzo delle armi negli Stati Uniti. Un video cruento, che ancora una volta serve da forte strumento per trasmettere un messaggio.