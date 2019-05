Madonna e il cantante colombiano Maluma hanno conquistato il palco dei Billboards 2019 ballando con gli ologrammi della regina del pop. Infatti l’inedita coppia ha cantato e danzato sulle note del loro nuovo singolo, il pezzo dalle influenze latine Medellìn.

Cinque milioni di dollari la cifra che pare Madonna abbia investito per questa performance ai Billboards Music Awards. La cantante e Maluma ballano circondati dagli ologrammi di Madame X, alter ego di Madonna che è anche il titolo del nuovo album della cantante italo-americana. Una spia, un agente segreto, una ballerina, e tante altre cose, una donna che combatte per la libertà d’espressione e la pace nel mondo. Questo il fulcro della campagna promozionale di questo disco, il più atteso del 2019, in vendita dal 14 giugno.

Così Madonna decide di sorprendere tutti, e per la performance lancio del singolo Medellìn (che prende il nome dalla città natale di Maluma) porta i suoi ologrammi sul palco. Tra ballerini e scenari differenti, le 4 “Madonna” in versione ologramma, tratte dal video ufficiale e dal video promo di Madame X, affiancano quella vera.

Tanti in passato i tentativi, mal riusciti, di portare in queste cerimonie simili gli ologrammi. Nota la performance, mai mandata in onda, e comparsa solo sul web, di Christina Aguilera con Whitney Houston a The Voice, bloccata dalla famiglia della cantante scomparsa per le troppe imprecisioni dell’ologramma.

Madonna va oltre, ricrea se stessa, e balla non con uno ma con ben 4 ologrammi, cosa mai fatta da nessuno. Il risultato? Di certo in molti hanno adorato l’esibizione, in tanti hanno attaccato l’egocentrismo di Madonna, ma sicuramente è l’unica di cui si parla il giorno dopo. Non sarà contenta Mariah Carey, la cui performance per il premio Icon Award alla carriera è passata totalmente inosservata.

Che la si ami o la si odi, Madonna oggi come ieri fa parlare di sé e divide il pubblico. La cantante assicura che Medellìn è solo un piccolo assaggio di cosa Madame X ha in serbo per noi. Il prossimo singolo I Rise esce il 3 maggio 2019 e si prospetta una ballata in favore dei diritti LGBT.