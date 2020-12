Maglioni natalizi: le idee per abbinarli

I maglioni natalizi portano allegria durante le feste, e mai come quest’anno ne abbiamo davvero bisogno, ma il dubbio sull’accostamento ci assilla e non sappiamo mai come abbinarli. Frugare nei nostri armadi senza avere le idee chiare potrebbe risultare quindi un’operazione frustrante. Per questo DireDonna ha scelto per voi cinque abbinamenti top per non sbagliare proprio il giorno di Natale e restare al passo con le tendenze di stagione.

I cosiddetti Christmas jumper sono una tradizione anglosassone e negli Stati Uniti hanno persino una giornata a loro dedicata (arrivata in Italia e festeggiata quest’anno in molte scuole dai bambini il 13 dicembre). I maglioni natalizi sono spesso ironici e divertenti. Dopo essere stati un capo “disprezzato” dalla moda negli anni ’80, quando la loro popolarità è diventata mondiale grazie alle classiche commedie natalizie, sono diventati un capo immancabile sugli scaffali dei negozi di abbigliamento ogni dicembre.

I temi e i soggetti possono variare, da Babbo Natale alle renne, dai pupazzi di neve a simboli natalizi stilizzati, fino alle lucine a intermittenza. Inoltre, non può mancare la maglieria con le tradizionali fantasie nordiche, che fanno tanto vintage, di solito in blu o in bordeaux. Ma una cosa li accomuna tutti: sono di lana e rimandano ai maglioni fatti a mano di una volta. Una scelta voluta, per richiamare la tradizione di nonne e zie di regalare questi capi, da loro stesse realizzati, a nipoti e pronipoti.

Da usanza familiare a must della moda, i maglioni natalizi hanno subito una tale e importante evoluzione da farci domandare: con cosa li possiamo abbinare per essere trendy? Certamente il Natale 2020 sarà più intimo e quindi si potrà optare per look più comodi, ma senza mai dover rinunciare a un tocco glamour, per l’ufficio o, perché no, per un appuntamento romantico a base di cioccolata calda.

5 idee per abbinare i maglioni natalizi

Se siete alla ricerca di spunti e idee da copiare per abbinare il maglione natalizio, ecco cinque proposte della redazione, per vivere lo spirito del Natale senza rinunciare al vostro stile.

Gonna pastello

Un’alternativa al rosso e verde? Che sia rosa cipria o un altro colore pastello, la vostra gonna può essere un ottimo accostamento con un maglione azzurro, con una fantasia tradizionale a zig zag. Un look delicato, ma pur sempre d’effetto. Il dettaglio che farà la differenza? Un paio di stivaletti texani bianchi.

Maglioni natalizi stile minimal

Il Natale non deve per forza essere colorato, l’importante è che sia festoso. Per questo potete scegliere anche un look a tinta unita blu o nero, minimal, arricchito solo dalla fantasia del maglione, magari in argento. Un outfit da giorno da usare anche a lavoro.

Natale non convenzionale

I soggetti dei christmas jumper possono essere i più disparati, allora perché non osare con un animale o una creatura spaventosa, ma simpatica, come un dinosauro? Per un look non convenzionale abbinatelo a una mini in vinile, trend di stagione, e a un basco alla francese.

Look festoso

Che maglione natalizio sarebbe se non fosse esagerato e appariscente? Osate, non temete, più sono eccessive le decorazioni più sarete entrate nello spirito della festa. Ma come evitare di scadere in un look fuori luogo? Abbinare pantaloni semplici, di pelle o un classico jeans, e accessori rigorosamente a tinta unita.

Maxi Pull

Un maglione che può diventare direttamente il vostro abito. Fantasie classiche, stivali in tinta e pochi accessori, l’attenzione deve essere interamente sul vostro maxi pull. Potete arricchirlo con una cinta in vita per un tocco più accattivante.