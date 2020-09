Moda maglia inverno 2021: cosa indosseremo

Caldi, avvolgenti, colorati, non vediamo l’ora di indossare i maglioni per sentirci “al sicuro” dal freddo e esprimere tutta la nostra personalità: ma cosa indosseremo secondo la moda maglia inverno 2021?

Le proposte non mancano, e arrivano dai designer più amati e dalle passerelle più importanti, da Londra a New York, da Milano Moda Donna alla Paris Fashion Week. Raccontano di una donna che vuole vivere le sue giornate con look pratici e adatti a diverse occasioni, dall’ufficio alla cena con le amiche, ma senza mai rinunciare alla propria femminilità.

Via libera, quindi, a modelli e dettagli bon ton, come le maniche a palloncino, così come a ricami che rendono la maglieria Autunno-Inverno 2020/2021 elegante, preziosa, sofisticata. Occhio al revival: l’abito di maglia in versione maxi-maglione torna di moda. Se ne avete conservato qualcuno degli anni Ottanta o inizio Novanta siete davvero fortunate!

I colori tra cui scegliere? Ampio (anzi ampissimo) spazio ai colori neutri e legati alla natura della stagione fredda, e dunque a nero, bianco, ma anche beige, varie tonalità di marrone, ruggine, giallo ocra. C’è, però, posto anche per idee multicolor cariche di energia, che mescolano arancio, viola e verde per dare una scossa alle grigie giornate invernali.

Siete già andate a dare un’occhiata al vostro armadio per capire se i vostri maglioni sono in linea con le tendenze e saranno perfetti da abbinare alle gonne e ai pantaloni di stagione? Se state pensando di aggiornare il guardaroba con una sessione di shopping, ecco i consigli rubati alle sfilate per scegliere la moda maglia inverno 2021.

7 tendenze moda maglia inverno 2021