Mangiare sano: le ricette

Chi l’ha detto che mangiare sano vuol dire rinunciare al gusto: ecco, dalla nostra redazione, 5 ricette veloci, sfiziose e, soprattutto, light.

Un menu completo, dall’antipasto al dolce, per coccolarsi ma anche per mangiare bene senza ingrassare.

Del resto, sono tanti i periodi in cui ci si domanda cosa mangiare per stare leggeri. Dopo le abbuffate delle feste, in vista della prova costume o durante la quarantena del Coronavirus, che mette a dura prova la linea.

5 ricette per mangiare sano

Ecco le ricette per mangiare sano: antipasto, primo piatto, secondo, contorno con le immancabili verdure e dolce compreso.

Involtini di zucchine e fiocchi di latte

Ingredienti

Zucchine 2

Fiocchi di latte 1 confezione

Menta 1 ciuffo

Sale qb

Pepe qb

Olio extravergine di oliva 2 cucchiai

Preparazione

Grigliate le zucchine. Nel frattempo preparate un composto con i fiocchi di latte, un filo di olio, sale, pepe e menta tritata. Quando le zucchine sono pronte, posizionate un cucchiaino del composto sul bordo e arrotolatela preparando un involtino ripieno. Se necessario fermate con uno stuzzicadenti.

Farfalle con pesto di rucola e pinoli

Ingredienti

Pasta (80 g a persona)

Rucola 100 g

Pinoli 50 g

Parmigiano 1 cucchiaio (facoltativo)

Pecorino 1 cucchiaio (facoltativo)

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine di oliva 4 cucchiai

Sale qb

Preparazione

Mentre bolle l’acqua e, poi, mentre cuocete la pasta, preparate il pesto con un mixer. Inserite la rucola, una manciata di pinoli, l’olio, uno spicchio d’aglio e un pizzico di sale nel mixer. Se volete una ricetta più saporita ma anche più calorica, aggiungete un cucchiaio di pecorino e uno di parmigiano. Se il pesto dovesse risultare asciutto, aggiungete un po’ di acqua di cottura. Condite la pasta, una volta scolata, con il pesto.

Polpette di tonno con salsa allo yogurt

Ingredienti per le polpette

Patate 150 g

Tonno al naturale 1 scatola

Prezzemolo (o spezie a piacere)

Pepe qb

Sale qb

Olio extravergine di oliva 2 cucchiai

Pan grattato

Ingredienti per la salsa

Yogurt greco bianco 1

Limone 1/2

Menta

Olio extravergine di oliva 1 cucchiaino

Sale qb

Pepe qb

Preparazione

Lessate le patate e, una volta pronte, mescolatele a una o due scatolette di tonno, meglio se al naturale, unendo un ciuffo di prezzemolo (o le spezie preferite, come il cumino o la paprika), una girata di pepe, un pizzico di sale, un cucchiaio di olio. Con il composto formate piccole polpette, impanatele e infornate su carta da forno con il restate cucchiaio di olio per 15 minuti a 200 °C girandole a metà cottura.

Nel frattempo preparate la salsa con lo yogurt, mezzo limone spremuto, olio, sale, pepe e qualche foglia di menta tritata. Servite la salsa fresca con le polpette ben calde.

Verdure al forno

Ingredienti

Carote 3

Peperoni 1

Patate 2 (facoltative)

Zucchine 2

Melanzana 1 piccola

Cipolla rossa 1

Aglio 2 spicchi

Sale qb

Pepe qb

Olio extravergine di oliva 4 cucchiai

Preparazione

Tagliate le verdure a cubetti, posizionatele in una teglia oliata e condite con tutti gli altri ingredienti, completando con l’olio. Infornate a 180 °C per 80 minuti e terminate la cottura con 10 minuti a 200 °C in funzione grill.

Praline al cocco

Ingredienti

Ricotta light 100 g

Zucchero 1 cucchiaino colmo

Farina di cocco 25 g

Aroma di vaniglia 10 gocce

Preparazione

Mescolate tutti gli ingredienti e posizionate in frigo l’impasto per 30 minuti. In seguito realizzate le palline (circa 6) e se volte passatele nella farina di cocco.