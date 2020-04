Manolo Blahnik: i bozzetti dello stilista da colorare in quarantena

Impegnare il proprio tempo nelle lunghe giornate in quarantena a volte può essere problematico ma, se siete delle fashion addicted, c’è un’iniziativa originale che fa sicuramente al caso vostro!

A lanciarla è stata Manolo Blahnik, lo stilista spagnolo celebre per le sue scarpe amate da una sfilza di vip a partire da Sarah Jessica Parker passando per Kate Moss, Lady Diana e Victoria Beckham. Il progetto si chiama The Art of Colouring ed è nato da un’idea dello stilista stesso insieme alla nipote Kristina Blahnik, alla guida della maison dal 2019.

L’iniziativa interessante riguarda la pubblicazione sul sito ufficiale di Blahnik di un album con cinque bozzetti originali di calzature presentati in due versioni: una è completa e l’altra, invece, è solo disegnata a matita. Tutti gli utenti hanno la possibilità di scaricare i disegni, stamparli e colorarli a piacimento con pastelli, pennarelli, acquerelli o gessetti.

Tutti i bozzetti sono stati selezionati con cura dallo stilista e rappresentano un modello significativo della sua linea: ad esempio il modello Henley è ispirato alla passione di Manolo per l’Africa, mentre quello Acanthus ricorda l’omonima pianta che cresceva nella sua casa d’infanzia alle isole Canarie.

Il progetto creativo è supportato dalla Mental Health Foundation in quanto promuove gli effetti benefici del colorare: si tratta, infatti, di un’attività che scarica lo stress, rilassa e allontana i pensieri negativi in questo momento di isolamento e distanziamento sociale obbligatorio.

Ed è proprio questo il messaggio lanciato sul sito di Blahnik: “Siamo orgogliosi di presentare questa nuova iniziativa da vivere a casa, nella speranza di fornire ispirazione e diffondere positività in questo momento di isolamento. Crediamo che il disegno, attività che sta molto a cuore alla maison, possa portare un senso di calma e incoraggiare la consapevolezza“.