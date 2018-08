Quale outfit scegliere per un matrimonio a settembre che sia in linea con le tendenze della moda 2018? La fine dell’estate porta con sé temperature nuove, non più torride ma neanche fredde abbastanza da consentire un soprabito. Tutto si gioca ancora con l’abito e le scarpe, a cui abbinare uno scialle o un foulard se le nozze sono in chiesa e la cerimonia è serale.

Se non si è costrette a ricorrere a soluzioni last minute, si può iniziare a pensare ad abbinamenti ricercati, scegliendo modelli di sandali gioiello o di slingback così trendy quest’anno.

I colori? Se non si vuole osare una delle tinte fluo tanto in voga il prossimo inverno, si può ricorrere alle tante nuance più propriamente autunnali, come il beige, il rosa cipria o il verde bottiglia.

Matrimonio a settembre: come vestirsi

È di Zara il lungo chemisier con stampa pitonata, ideale per una cerimonia informale, da impreziosire con un sandalo gioiello e accessori ricercati (69,95 euro).

il lungo chemisier con stampa pitonata, ideale per una cerimonia informale, da impreziosire con un sandalo gioiello e accessori ricercati (69,95 euro). Realizzato in raso lucido, l’abito longuette di Self Portait a righe è trattenuto su ogni spalla e cade con una gonna a pieghe. Da abbinare con sandali e clutch (370 euro su net-a-porter.com).

a righe è trattenuto su ogni spalla e cade con una gonna a pieghe. Da abbinare con sandali e clutch (370 euro su net-a-porter.com). Lo chemisier in georgette a stampa floreale di Twinset ha taglio in vita e arricciatura; la sottoveste è rimovibile. Si adatta a matrimoni con rito civile e festeggiamenti tra amici (228 euro).

ha taglio in vita e arricciatura; la sottoveste è rimovibile. Si adatta a matrimoni con rito civile e festeggiamenti tra amici (228 euro). Il wrap dress di Attico in seta rossa e rosa segue con classe la silhouette e si sposa con décolleté e pochette a contrasto, per esaltare il degradè del tessuto (338 euro su farfetch.com).

in seta rossa e rosa segue con classe la silhouette e si sposa con décolleté e pochette a contrasto, per esaltare il degradè del tessuto (338 euro su farfetch.com). Peter Pilotto crea un pajamas in lucido raso di viscosa. Il taglio unisex e doppiopetto, con piping turchese a contrasto su brillante base verde smeraldo, è abbellito da un decoro di nappine a mo’ di cintura. Da indossare su pantaloni in coordinato (1.310 + 710 euro su mytheresa.com).

Quali scarpe scegliere per un matrimonio a settembre