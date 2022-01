La coppia Barack e Michelle Obama ha dato il benvenuto al 2022 con un look total black, glamour ed elegante. In occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno, l’ex first lady americana ha condiviso con i suoi ben 48 milioni di follower Instagram uno scatto che la ritrae felice insieme al marito.

I protagonisti dell’outfit sono un paio di shorts corti con vita alta e fondo leggermente scampanato. Un capo raffinato ma sexy, che aggiunge audacia all’intero completo. La canotta nera in abbinamento le scivola perfettamente addosso per poi infilarsi morbida all’interno dei pantaloncini, che si chiudono con un bottone nero a vista all’altezza della vita.

Un tocco di vivacità è aggiunto dal blazer, su cui sono ricamate delle fantasie appariscenti color oro che si abbinano perfettamente agli occhiali a forma di stella con scritto “2022 loading”, indossati dai coniugi Obama nello scatto in attesa del countdown.

Anche l’ex presidente degli Stati Uniti non è stato da meno in quanto a stile, indossando per l’occasione dei pantaloni a gamba dritta, cinta e camicia abbinata a maniche corte, con fantasie nere e grigie.

Un outfit che non eccede in serietà e, anzi, si dimostra perfettamente adatto al momento di festa. Michelle Obama ha poi completato il look con dei punti luce dati dai gioielli: anello, orecchini a cerchio e lunga collana con piccole perle. Ai piedi, dei sandali aperti con punta quadrata e tacco rotondo.

“Auguro a tutti voi un anno pieno di felicità, amore e buona salute” scrive infine, per ricordare a tutti quali sono i valori che nella vita contano davvero.