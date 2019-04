Non c’è niente di più piacevole e gratificante che concedersi un attimo di relax gustando un pezzetto di cioccolato. Se al latte o fondente, se quadratino o pralina, quello – ovviamente – dipende dai vostri gusti e preferenze: ciò che conta è sempre e comunque la qualità della materia prima e quindi dalle marche di cioccolato.

Sebbene quello artigianale sia di un livello superiore senza ombra di dubbio, c’è da dire che esiste cioccolato industriale e cioccolato industriale e che un prodotto da supermercato non dev’essere per forza demonizzato in quanto tale: alcune marche di cioccolato, come quelle che elencheremo a breve, sono senz’altro degne di una classifica che ne decreti l’offerta più buona qualitativamente parlando.

Vi abbiamo incuriosito? Ecco i 10 migliori brand di cioccolato (italiani e non) che vi consigliamo di mettere nel vostro carrello della spesa.

Lindt & Sprüngli: alzi la mano chi non adori l’irresistibile scioglievolezza del cioccolato Lindt. Si tratta di una multinazionale svizzera (e in Svizzera si sa, di cioccolato se ne intendono eccome) specializzata nella produzione dolciaria di lusso, declinata nelle specialità che amiamo e conosciamo, Lindor in primis.

Perugina: lo storico marchio nato a Perugia agli inizi del ‘900 fa parte del gruppo svizzero Nestlé ormai dal 1988. È a questo brand che si devono i deliziosi Baci o le tavolette Nero Perugina, di vari gusti e percentuali di cacao, tra le migliori in commercio per quel che riguarda il cioccolato fondente.

Ferrero: il colosso fondato ad Alba nel 1946 da Pietro Ferrero è risultato, secondo un’indagine di qualche anno fa, il marchio più affidabile e con la migliore reputazione al mondo (facendo fede alle interviste di oltre 60.000 consumatori). Grazie a Ferrero, la Nutella è entrata a far parte delle nostre giornate (insieme ai Ferrero Rocher, naturalmente).

Nestlè: è la più grande multinazionale europea attiva nel settore alimentare, con prodotti che spaziano dall’acqua minerale ai cereali. Per quel che riguarda il cioccolato, non possiamo non ricordare gli snack come il Galak e il Kit Kat, di recente lanciato nella sgargiante versione rosa con cioccolato Ruby.

Mondelēz International: probabilmente, a leggerlo così, è un brand che vi dirà poco e niente. E invece è l’azienda che tratta prodotti come Toblerone, la barretta di cioccolato svizzero dall’iconica forma piramidale e dalla relativa forma triangolare della confezione.

Caffarel: nonostante sia un’azienda italiana fondata nella prima metà dell’800, fa parte oggi del gruppo Lindt & Sprüngli (ma mantiene una propria autonomia e riconoscibilità). È famosa per l’ideazione e la creazione della gianduia e dell’intramontabile Gianduiotto.

Novi: Svizzero? No, Novi! Quante volte avete sentito questo slogan? Dopo oltre un secolo di storia, la Novi continua la sua produzione in ben tre stabilimenti. I numeri? Sbalorditivi: oltre 80 milioni di tavolette e 200 milioni di cioccolatini ogni anno.

Milka: anche questo celebre marchio di cioccolato svizzero (quello con la mucca lilla, per intenderci) fa parte della multinazionale statunitense Mondelēz International. Le sue tavolette al latte sono tra le più golose in assoluto, siete d’accordo?

Cioccolato Kinder: pensavate forse che ci saremmo dimenticati del cioccolato Kinder? Ovvio che no: il marchio rientra all’interno della multinazionale Ferrero ma merita certamente una segnalazione a parte. Basta un ovetto o una sola barretta per viaggiare nel tempo e tornare bambini.