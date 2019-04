Dopo pandori e panettoni, ecco che i supermercati tornano a riempirsi oltre che delle colombe anche delle coloratissime uova di Pasqua 2019, amate da tutti e a tutte le età (perché, si sa, non si è mai troppo grandi per i dolci). Piccole, medie, grandi, giganti; per lui e per lei; al cioccolato al latte o fondente, bianco o alle nocciole: con un assortimento tanto vario, risulta complicato destreggiarsi tra marche più o meno famose e regalini più o meno appetibili.

Ecco una breve ma esaustiva guida che vi accompagni nella scelta. Siete curiosi di saperne di più? Di seguito trovate tutte le informazioni sulle uova di Pasqua Kinder, LOL Surprise e Favij (ma non solo), insieme ai prezzi, alle sorprese e ai consigli su dove acquistarle.

Uova di Pasqua Kinder 2019: sorprese, personaggi e prezzi

Kinder Gran Sorpresa Mini: è la versione più piccola (41 g) dell’uovo di Pasqua per antonomasia. Sono 2 le varianti che troverete al supermercato, entrambe con doppia sorpresa – con i personaggi di Dora l’esploratrice o i dinosauri di Jurassic World – e al prezzo consigliato di 4 euro. Scopri se è in offerta.

Kinder Gran Sorpresa Classico: quello più amato e desiderato, non solo grazie al golosissimo cioccolato Kinder ma anche alle sorprese che ogni anno cambiano e si rinnovano in base ai gusti dei consumatori più piccoli. Il peso è pari a 150 g e le sorprese variano dalle Principesse Disney agli Avengers, da Cattivissimo Me a Mario Kart. Poi ancora i pennarelli di Crayola e i personaggi di Miraculous Ladybug, Paw Patrol e Teen Titans Go. Prezzo consigliato: 10,99 euro. Scopri se è in offerta.

Kinder Gran Sorpresa Maxi: 220 grammi di cioccolato Kinder e sorprese ancora più grandi dei protagonisti di Frozen, Jurassc World e Winx Club. Prezzo consigliato: 14, 39 euro. Qui per acquistare.

Kinder Gran Sorpresa Gigante: pesa la bellezza di 320 grammi e nasconde le sorprese delle Tartarughe Ninja e Barbie. Una gioia formato extra large per grandi e piccoli amanti del cioccolato firmato Kinder. Prezzo consigliato: 19,50 euro. Qui per acquistare.

Uova di Pasqua Lindt 2019: gusti, dove acquistarle online e prezzi

Uova Lindor Latte: tra le varie marche reperibili nella grande distribuzione la Lindt, a livello di materia prima, è sicuramente una delle migliori. Anche quest’anno si presenta con una vasta gamma di uova di Pasqua, a cominciare dall’uovo Lindor Latte – novità 2019 – da 360 e 450 grammi (rispettivamente al prezzo consigliato di 20 e 30 euro). C’è anche la versione un po’ più piccola, da 320 g, al prezzo consigliato di 15 euro. Scopri quali sono le offerte.

Uovo Lindor Fondente 70%: fratello fondente dell’uovo sopra menzionato, avvolto in un elegante involucro vintage. Uguali i prezzi e le grammature. La sorpresa? È doppia e comprende anche un buono di 10 euro da utilizzare su Chili.tv. Scopri se è in sconto.

Uovo Maschio/Uovo Femmina: 240 grammi per uovo, entrambi di finissimo cioccolato al latte Lindt con 2 sorprese ciascuno (ispirate al mondo degli unicorni per lei e a quello dei supereroi per lui). Prezzo consigliato: 15 euro. Altre dimensioni sono disponibili nel sito ufficiale.

Uovo Le Classiche Latte/Fondente 330 g: i classici di gamma, sempre ottimi, al latte o fondente (anche bianco da 300 g a 22,50 euro) con sorpresa e 10 euro di film in regalo, da vedere su Chili.tv. Prezzo consigliato: 24 euro. Qui per scoprire se è in offerta.

Le altre delizie Lindt: tra cui gli ovetti Lindor al latte o fondenti, le eleganti uova Noccior e i deliziosi coniglietti Gold Bunny. Per tutte le ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Uova di Pasqua 2019 Giochi Preziosi LOL Surprise

Uova Dolci Preziosi: destinate e pensate prettamente per i bambini, tutte le uova della nota marca Dolci Preziosi sono al cioccolato al latte e si presentano in ben 8 diversi formati (320 g, 280 g, 240 g, 220 g, 200 g , 150 g, 100 g e 40 g). A ogni dimensione corrisponde poi una sorpresa speciale, legata ai giochi e ai supereroi più in voga tra i bambini e gli adolescenti. Tra le uova più richieste ci sono sicuramente quelle dei Pj Masks (disponibili da 320, 280, 240, 150, 100 e 40 grammi) e l’uovo di Pasqua L.O.L. Surprise dedicato alle irresistibili bamboline già fenomeno negli USA (da 280, 150, 100 e 40 grammi). I prezzi variano a seconda delle dimensioni. Qui per scoprire se è in offerta.

Uova di Pasqua 2019 Bauli Grandi firme e sorprese

Uova di Pasqua Bauli per i più piccoli: il famoso brand dolciario Bauli propone anche per questa Pasqua 2019 la sua linea di uova di cioccolato al latte, quali Kucciolotti Family (190 g), Crea e Ricerca (190g), Super Motori (190 g), Blaze e le Mega Macchine (190 g), Orsetti del cuore (190 g) e Transformers (240 e 50 g). Prezzi: circa 10 euro. Qui per acquistare.

Grandi Firme Bauli: sempre un uovo di Pasqua assai gradito, famoso per i regali preziosi che si celano all’interno. Sul sito e nei supermercati sono disponibili i seguenti tipi, sempre declinati al femminile e al maschile, al latte e fondente: 210 g, 240 g, 300 g, 365 g, 500 g. Prezzi: fino a 50 euro. Qui per scoprire se è in sconto.

Uova di Pasqua Dolfin 2019

Uova di Pasqua Dolfin: un’altra marca che fa del cioccolato a latte (e delle sorprese pensate ad hoc) i propri punti di forza. Tra gli scaffali troverete le uova di: Bing (220 g), Favij TV (220 g), Masha e Orso (220 e 320 g), Bimbo Bimba (150 g), Cuccioli della fattoria (150 g), Hello Kitty (250 g), La Principessa dei Sogni Alysel (220 e 320 g), Enchantimals (250 g), Maggie & Bianca (220 g), Ballerina (220 g), La leggenda dei Pirati (220 g), Hot Wheels (220 e 320 g), Ovosauro (220 e 320 g), RobotCar (320 g), Calciatori Panini (220 g), Emoji (220 g), Don Giovanni (270 g), First Line (1-2-4-7,5 Kg), Mini Cuccioli (220 g), Bob Aggiustatutto (220 g) e Leo da Vinci (220 g). Prezzo: sui 15 euro. Qui per scoprire se è in offerta.