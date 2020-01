Miss Italia Alice Sabatini: in depressione dopo aver preso 15 kg

La vita non è mai tutta rose e fiori, neanche per le bellissime. Lo sa bene Alice Sabatini, Miss Italia 2015, la quale ha affrontato un periodo molto difficile subito dopo l’evento che l’ha vista incoronata reginetta di bellezza.

La ragazza originaria di Viterbo ha infatti raccontato in un’intervista di essere ritrovata in seria difficoltà non appena indossata la corona del concorso. Un problema derivante dal suo improvviso acquisto di peso: “Un mese dopo la vittoria pesavo quindici chili in più: un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso”

Il riferimento è a quella famigerata risposta data durante una delle domande poste in fase di selezione, quando parlando dell’epoca in cui avrebbe voluto vivere rispose scivolando su una gaffe: “Nel ’42 per vivere la Seconda Guerra Mondiale, da donna non avrei fatto il servizio militare, perciò sarei rimasta a casa con la paura“.

Hater a parte, però, il vero problema per Alice risiedeva proprio in quei chili in più. Non tanto per una questione estetica, ma perché aveva appena conquistato un incarico di rappresentante della bellezza italiana e presentarsi in questo modo non sarebbe stato professionale: “Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia. Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona”,

Oggi, come si può vedere dalle foto che appaiono costantemente su Instagram, questo momento è passato e la ragazza è in forma smagliante. Ai tempi però si propose di dimagrire facendo ricorso a diete improvvisate, con gravi danni per la sua salute: “Ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale, attacchi di panico, mai avuti prima. Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua. Ho rischiato il blocco renale“.

L’ex Miss Italia ha infine scoperto il motivo dei suoi problemi di peso, ovvero la celiachia. Seguendo un’alimentazione tarata su questa condizione Alice è tornata al suo peso forma, anche grazie all’aiuto del suo compagno, Gabriele Benetti, giocatore di basket (sport che l’ex Miss Italia notoriamente ama): “È stato fondamentale anche Gabriele che mi faceva sentire bella nonostante i chili in più“.