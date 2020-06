Natalie Portman compie 39 anni: carriera, vita privata e l'attivismo

Attrice di successo, mamma, moglie e attivista per la salvaguardia dei diritti degli animali, Natalie Portman compie 39 anni. L’attrice, classe 1981, preferisce restare lontana dal gossip ma ama condividere piccoli momenti di quotidianità con i suoi followers su Instagram. Mamma di due bambini e sposata con Benjamin Millepied dal 2012, Natalie riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra carriera e famiglia.

Da Léon a Star Wars, passando per Jackie alla saga di Thor, l’attrice riesce a destreggiarsi tra vari generi cinematografici, scegliendo con attenzione le sue parti. Vincitrice del premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista per Il Cigno Nero, negli ultimi anni Natalie Portman affianca il lavoro di produttrice e regista a quello di attrice. Attivista per i diritti degli animali, è sempre in prima linea per la beneficenza e la sensibilizzazione verso temi caldi (come l’importanza del distanziamento sociale durante la pandemia). L’attrice è diventata vegana dopo diversi anni di dieta vegetariana.

Natalie Portman: carriera, famiglia, attivismo

Il 39° compleanno di Natalie Portman

Natalie Portman nasce a Gerusalemme il 9 giugno 1981. Il suo vero cognome è Hershlag, cambiato per esigenze lavorative. Figlia unica, da papà medico e mamma casalinga, si trasferisce a soli 3 anni negli Stati Uniti. La Portman non nasce con la passione per il cinema, ma per la danza. Dopo lunghi studi però approda nel mondo della moda, e solo alla fine in quello cinematografico. Natalie ha solo 13 anni quando debutta in Léon di Luc Besson.

Il suo profilo Instagram ha oltre 7 milioni di followers, e l’attrice lo utilizza spesso per le sue campagne di sensibilizzazione. Recentemente il suo impegno si è rivolto all’importanza di restare a casa durante l’emergenza Covid-19.

Chi è Natalie Portman: i film da Léon a oggi

Natalie Portman debutta al cinema a soli 13 anni in Léon, pellicola di Luc Besson del 1994, con Jean Reno e Gary Oldman. Il film francese è considerato tra i più belli di sempre tra le pellicole del cinema europeo, e il personaggio interpretato dalla Portman, Mathilda, uno dei migliori della storia del cinema. Dopo piccoli ma intensi ruoli in Heat – La sfida, Beautiful Girls, Tutti dicono I Love You e Mars Attacks!, e dopo aver lavorato con Woody Allen e Tim Burton, Natalie inizia a selezionare attentamente i suoi ruoli. Dice di no a diverse parti, dedicandosi anche al teatro. Torna al cinema tre anni dopo con Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, di George Lucas, e in La mia adorabile nemica, al fianco di Susan Sarandon. Nel 2004 ottiene il primo Golden Globe e la candidatura agli Oscar con Closer, al fianco di Jude Law, Clive Owen e Julia Roberts. Nel 2008 è Anna Bolena in L’altra donna del re, e lo stesso anno debutta come regista e sceneggiatrice del corto Eve. Il 2011 è l’anno di Cloud Atlas con Tom Hanks e di Thor, interpretando Jane Foster nella fortunata saga di cinecomics. Lo stesso anno arriva la consacrazione nell’Olimpo di Hollywood, grazie al premio Oscar per Il Cigno Nero, come Miglior Attrice Protagonista. L’attrice israeliana alterna grandi produzioni a film di nicchia. La camaleontica Natalie diventa la First Lady più famosa di sempre in Jackie, del 2016, e l’anno successivo è diretta da Terrence Malick in Song To Song. Un duro colpo arriva con La mia vita con John F. Donovan, accolto molto negativamente da critica e pubblico, nonostante la sempre impeccabile interpretazione della Portman.

La moda: Natalie Portman e Dior

La bellezza senza tempo di Natalie Portman, unita al suo stile glamour ma sempre molto personale, hanno reso Natalie Portman una delle muse di Maison Dior. L’attrice e il brand iniziano la loro collaborazione dieci anni fa. Infatti nel 2010 Natalie presta il suo volto per la nuova campagna di Christian Dior Parfums. “Miss Portman rappresenta con estrema grazia i valori del lusso e del glamour di Dior” disse all’epoca Claude Martinez, presidente e CEO Dior Parfums. Numerose campagne pubblicitarie ma non solo, la star sceglie quasi sempre Dior per il red carpet, come la mantella degli Oscar 2020. Realizzata insieme a Maria Grazia Chiuri, la bordatura della mantella aveva ricamati i nomi delle registe omesse nelle candidature agli Oscar.

L’impegno sociale tra animali e beneficenza

Natalie Portman si è sempre contraddistinta negli anni per il suo impegno sociale a favore gli animali. Inizialmente vegetariana, sceglie di abbracciare la filosofia vegana, che la porta nel 2018 a dirigere il documentario Eating Animals. L’attrice fa anche da voce narrante in questo viaggio nel mondo degli allevamenti intensivi di bovini, suini e pollame. Il documentario mostra cosa succede realmente durante il processo di allevamento e macellazione della carne negli allevamenti americani, sottolineandone crudeltà e situazioni igieniche non sempre ottimali.

Attivissima nella beneficenza, Natalie lavora per la Finca, un’organizzazione internazionale che aiuta le famiglie povere grazie al microcredito. Non solo, sempre attenta ai bambini, opera anche con Free the Children, ente per l’istruzione, la costruzione di scuole, e che fornisce acqua e cibo a chi non ha nulla.

Natalie Portman: relazioni, il matrimonio e i figli

Nel corso degli anni sono state tante le voci e indiscrezioni sulle presunte relazioni e flirt della Portman, come quella relativa al suo compagno di set della saga di Star Wars, Hayden Christensen. Pare che la coppia si sia frequentata per un anno, dal 2000 al 2001. L’attrice ha invece smentito la relazione con Moby, che aveva raccontato questa presunta storia nel sua autobiografia. “Io ricordo un uomo molto più grande di me che infastidiva una diciottenne” ha commentato la Portman a riguardo.

E ancora Jake Gyllenhaal, Gael García Bernal e il cantante folk Devendra Banhart. L’attrice conosce l’amore della sua vita, il ballerino e coreografo Benjamin Millepied, sul set de Il Cigno Nero. I due si sposano due anni dopo in California, con una cerimonia a rito ebraico. La coppia ha due bambini, Aleph, 9 anni, e Amalia, 3 anni. Per il lavoro del marito, direttore di danza al Paris Opera Ballet, la Portman vive buona parte dell’anno con la famiglia a Parigi. Natalie e Benjamin hanno anche una casa a Los Angeles.

5 curiosità su Natalie Portman

Natalie Portman è una donna e un’ artista dalle mille sorprese e sfaccettature, ecco cinque curiosità che la riguardano:

L’attrice è alta 1,62 m e pesa circa 50 kg , ma ha girato film d’azione come Thor sostenendo che la forza nel girare certe scene sta nella personalità e non nella taglia;

e circa , ma ha girato film d’azione come Thor sostenendo che la forza nel girare certe scene sta nella personalità e non nella taglia; Ha conseguito una laurea in Psicologia all’Università di Harvard;

all’Università di Harvard; Sostiene che il suo peggior difetto sia l’essere troppo impaziente ;

; Natalie considera quello della saga di Star Wars il periodo più buio della sua carriera;

il periodo più buio della sua carriera; L’attrice ha rischiato l’anoressia a causa dei chili persi per girare Il Cigno Nero.