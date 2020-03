Nicole Kidman abbraccia Hugh Grant dopo il primo trailer di The Undoing

È appena stato rilasciato il primo trailer della nuova serie della HBO The Undoing e, per l’occasione, la protagonista Nicole Kidman ha postato su Instagram una foto in cui abbraccia il collega Hugh Grant.

Nella foto la diva hollywoodiana sfoggia un cappotto color marrone chiaro firmato Gucci, mentre l’attore indossa una giacca scura abbinata ad una camicia azzurra. Entrambi sono sorridenti e Nicole ha corredato il post con un commento affettuoso: “Non è un brutto modo di passare un lunedì!“.

I due sono i protagonisti della miniserie televisiva statunitense di sei episodi tratta dal romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz. Le puntate, che saranno lanciate il prossimo 10 Maggio su HBO, hanno come regista Susanne Bier e come creatore e produttore esecutivo David E. Kelley (lo stesso della serie Big Little Lies).

In The Undoing Nicole e Hugh interpretano i due protagonisti Grace e Jonathan Fraser, una coppia agiata e felicemente sposata che vive a New York insieme al figlio Hanry. La loro vita apparentemente tranquilla viene sconvolta da una morte violenta che manderà in pezzi la famiglia.

Dopo una serie di terribili rivelazioni, Grace sarà coinvolta in prima persona nella vicenda del terribile omicidio come sospettata sia dalle autorità che dall’opinione pubblica. La successiva scomparsa del marito aprirà le porte ad altri dubbi fino all’emergere di aspetti terribili della vita di Jonathan.

Insieme alle due star hollywoodiane, nel cast del thriller psicologico sono presenti altri nomi importanti: Donald Sutherland vestirà i panni del padre di Grace, Edgar Ramírez sarà il detective di polizia, e poi ancora Lily Rabe e l’italiana Matilda De Angelis.