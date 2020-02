Renée Zellweger e Bradley Cooper: gli ex fidanzati insieme agli Oscar 2020

Sono passati dieci anni da quando la storia d’amore tra Renée Zellweger e Bradley Cooper è finita, e da allora i due non erano stati più visti insieme. Il loro incontro durante gli Oscar 2020 è stato notato proprio per questo. I due hanno infatti chiacchierato amabilmente nel corso della serata. La ex coppia aveva vissuto una storia d’amore molto intensa, durata due anni, durante i quali Renée aveva fatto di tutto per far decollare la carriera del fidanzato, accompagnandolo sui set e selezionando con lui i copioni.

Renée Zellweger e Bradley Cooper si erano conosciuti nel 2009, durante le riprese del film Case 39 e in quell’occasione Cooper aveva dichiarato alla rivista E! «Non posso dire abbastanza su di lei. Io la amo. Amo venire a lavoro. Amo recitare con lei. Posso imparare così tanto da lei». Entrambe venivano da relazioni fallimentari. Un matrimonio durato solo quattro mesi con il cantautore Kenny Chesney nel 2005 per lei e uno della stessa durata con Jennifer Esposito nel 2006 per lui.

Pur essendo stata una grande storia d’amore con il tempo le cose non sono andate bene e tutte e due le star hanno cominciato a dedicarsi alla carriera ancora più intensamente, raggiungendo grandi successi.

La serata di ieri ha visto trionfare Renée per la sua interpretazione di Judy Garland e di certo Bradley si sarà complimentato con la sua ex, per la quale sembra conservare grande stima. Sia Renée che Bradley si sono presentati da soli sul red carpet, la relazione dell’attrice con il musicista Doyle Bramhall II è durata sette anni ma lo scorso anno è finita, mentre Bradley si è separato da Irina Shayk solo otto mesi fa.

