Pantaloncini di jeans: i modelli da indossare in estate

È un grande classico dell’estate che ogni anno si rinnova e raccoglie consensi: i pantaloncini di jeans dallo stile anni ’90 sono il capo must have dell’estate 2021.

I più apprezzati e ricercati sono quelli con l’orlo sfrangiato, con la stampa tie dye o il modello a farfalla (riportato in auge da Alessia Marcuzzi e Valentina Ferragni). Gli shorts in denim sono un grande classico della stagione calda e sono perfetti per essere indossati in contesti informali e vacanzieri.

Sono ideali per costruire un outfit casual: abbinati a una giacca in pelle per un concerto o una serata in riva al mare o con una camicia annodata in vita, magari con stampa vichy, per una giornata al mare o in piscina.

Ma su quali modelli investire? Scopriamo i trend dell’estate.

Pantaloncino di jeans a vita alta

Il pantaloncino in denim a vita alta è stretto in vita e leggermente largo sulla gamba: è un modello estemamente confortevole e adatto all’estate in città. Questo modello è in grado di slanciare la silhouette femminile e al contempo di donare comfort e relax a chi lo indossa. Ralph Lauren lo propone con cintura in vita e abbinato alla T-shirt.

Shorts in denim effetto culotte

Sono una valida alternativa al copricostume per il mare: il pantaloncino di jeans effetto culotte è uno dei modelli più in voga del momento. Il modello a vita alta si ispira agli hot pants di tendenza negli anni ’70, ma ciò che conta è che devono essere attillati e super corti. Chi ama osare può indossarli insieme a una cintura tempestata di strass e un crop top con spalline sottili, senza dimenticare un cappello con visiera per un outfit tipico degli anni ’90.

Pantaloncini di jeans a farfalla

Romantici e ultra femminili, i denim shorts a farfalla sono il capo di abbigliamento girlish da indossare per dare un tocco di romanticismo al proprio look. La loro particolarità consiste nell’essere stretti in vita e larghi dai fianchi in giù: in questo modo creano un effetto ottico che richiama alla mente le ali di una farfalla. Come abbinarli? Con un top in tinta unita o a fantasia e un blazer oppure con una classica T-shirt e sneakers per una mise da tempo libero.

Pantaloncini di jeans con stampa tie-dye

Non solo nel lavaggio chiaro o scuro, i denim shorts sono declinati anche nelle fantasie psichedeliche del tye-die. Si tratta di un modello di pantaloncini decorati con macchie, sfumature ed effetto delavè ottenuto mediante lavaggi che rendono il tessuto quasi macchiato. La combo perfetta è quella che vede questo particolare modello di jeans con una t-shirt con spalline, un paio di sneakers per un look urban style.

Denim sfrangiati

Sono tanti i modelli della collezione Levi’sper Miu Miu: in stile bon ton la proposta del pantaloncino di jeans sfrangiato ma con decorazioni di perle sulle tasche.