Pareo: i migliori della moda mare estate 2020

Il pareo è un grande must anche nella moda mare estate 2020. Sui costumi interi e i bikini più belli di stagione, abbinato a una delle ciabatte mare o infradito gioiello e le tante borse da spiaggia, niente di meglio che un pareo da indossare in tanti modi diversi. Un modello di grandi dimensioni può essere portato come una gonna, longuette, midi, o corta a seconda della lunghezza, annodando semplicemente la parte lunga del pareo alla vita. Oppure si può prendere il pareo alle estremità e avvolgerlo stretto intorno alla vita in modo che il lato sinistro copra di molto quello destro, facendo un bel nodo stretto sul fianco.

Chi preferisce indossarlo come un vestito lungo che scenda dal collo fino piedi, può avvolgerne la parte più corta intorno al collo in modo che i due estremi si incrocino tra loro. Il nodo fa fatto dietro la testa, in modo da avere un effetto incrociato sul davanti.

Un vestito lungo monospalla? Sarà sufficiente tenere un lembo del pareo sopra una spalla e avvolgere l’altro intorno al corpo, passarlo sotto la spalla e legarlo all’altro lembo.

Infine, il consiglio per indossare il pareo come un vestito pantalone: basta tenere il pareo per il suo lato corto, legare i due estremi dietro la testa, far passare il lato lungo sotto le gambe e legarlo sulla parte davanti della vita. Il nodo deve essere ben visibile sulla parte bassa della vostra pancia.

I modelli più belli dell’estate 2020? Scopriamo le tendenze e le novità di H&M, Calzedonia, Emilio Pucci e tanti altri brand.Ecco quali sono quelli segnati in wish list dalla redazione di DireDonna

Della linea Studio Collection di H&M il pareo in tessuto di poliestere riciclato con motivi stampati. Prezzo consigliato: 14,99 euro Il pareo con stampa rosso in viscosa di Zadig&Voltaire è un modello con stampa leopardata, design regolabile e dettaglio con cuciture. Prezzo consigliato: 128 euro È semi trasparente turchese in poliammide il modello di Fisico lungo e con drappeggio. Prezzo consigliato: 100 euro Il modello con stampa di colore blu di Lygia&Nanny ha chiusura laterale con nodo, stampa all-over e vestibilità slim. Prezzo consigliato: 99 euro Emilio Pucci propone una gonna con nodo in vita in cotone a vita alta, stampa astratta e lunghezza media. Prezzo consigliato: 531 euro Realizzato a mano da artigiani locali per una finitura unica nel suo genere il pareo Faithfull The Brand tagliato da un leggero voile modellato con strisce di tigre. Un’esclusiva Net-A-Porter. Prezzo consigliato: 112 euro Il pareo di Figue è tagliato in una silhouette avvolgente in modo che possa essere indossato in diversi modi: è realizzato in seta con un vivace motivo colorato. Prezzo consigliato: 305 euro La proposta di Cult Gaia è realizzata in seta leggera decorata con un motivo vivace e astratto. È progettato con un dettaglio annodato all’anca che regola la vestibilità e cade su un orlo asimmetrico. Prezzo consigliato: 380 euro In poliestere il pareo colorato di Lascana. Prezzo consigliato: 13 euro Di Calzedonia il modello nero etnico spinato lungo in jersey di viscosa, modello a portafoglio con fondo arrotondato che lascia un po’ scoperta la gamba. Cinturino in vita con chiusura a fiocco che permette di regolare la vita. Prezzo consigliato: 19,90 euro