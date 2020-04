Paris Jackson interpreta Gesù nel film indipendente Habit (foto)

Paris Jackson interpreta la parte di Gesù nel film indipendente Habit, come dimostra la prima foto resa nota dalla produzione. Nel cast anche Bella Thorne, Gavin Rossdale e Josie Ho. Habit è un thriller indipendente prodotto dalla Elevated Films e Voltage Pictures. Si tratta di uno dei primi ruoli recitativi per la figlia di Micheal Jackson, che nel passato ha all’attivo dei piccoli ruoli in Gringo e The Space Between.

Paris Jackson torna al cinema nei panni di Gesù, come possiamo vedere nella prima e per ora unica foto del film Habit. Il film indie parla di una ragazza di strada, con un’ossessione per Gesù, che si ritrova immischiata in una storia di droga e violenza. L’unica via d’uscita sembra essere maschersi da suora, per passare, forse, incolume, attraverso il dramma narrato.

Il film è ancora in produzione, con la collaborazione di Donovan Leitch, 852 Films, Martingale Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight e Elevated Films. Janell Shirtcliff è il regista di Habit, tratto da una sceneggiatura di Shirtcliff e Suki Kaiser, basata su una storia di Libby Mintz e gli stessi Shirtcliff e Kaiser.

L’attrice e modella intanto, dopo un presunto periodo di esaurimento e forte stress, è tornata molto attiva sui social, non trascurando i suoi fan durante la quarantena. Tra i possibili progetti futuri di Paris Jackson, oltre a nuova musica, la parte della protagonista in un biopic su Madonna.