Piramide beauty: cos'è, principi e benefici

Fino ad oggi eravamo abituati a sentire parlare della piramide alimentare, ma si sa, il mondo della cosmetica non si ferma mai in quanto a innovazione e approfondimenti scientifici. Per questo oggi si parla con una certa frequenza anche di piramide beauty, ideata da esperti e dermatologi. È stata messa a punto una vera e propria piramide che insegna come mantenere la salute dei tessuti.

Proprio come quella alimentare, la piramide beauty è composta da diversi livelli, tutti indispensabili e che posano l’uno la base sull’altro: questo sta a significare che ogni livello (e ogni prodotto) fa la sua parte nella cura della salute della pelle.

Ideata inizialmente nel 2014 dalla dermatologa e ricercatrice statunitense Zoe Diana Draelos, la piramide beauty col tempo si è evoluta seguendo i cambiamenti climatici e diversi stili di vita cui siamo costantemente esposti.

La versione più recente e aggiornata della piramide beauty è composta da tre livelli, come già detto tutti indispensabili e importanti alla stessa maniera. Partendo dal basso e salendo verso la punta, vediamo nel dettaglio tutte e tre le componenti.

Piramide beauty, base: la protezione della pelle

In questa categoria si trovano i prodotti protettivi da usare quotidianamente: non si tratta solo di creme e spray che contengono filtri solari, bensì anche quelli con filtri alle luci blu dei dispositivi elettronici e filtri anti smog.

Fino a qualche anno fa infatti era necessario proteggersi solamente dal sole e dai raggi UVA e UVB, oggigiorno invece passiamo tante ore al computer e altrettanto tempo esposti allo smog e all’inquinamento, di conseguenza i prodotti alla base della piramide beauty sono quelli che ci proteggono dalle aggressioni esterne. Alcuni dei prodotti per proteggere la pelle sono:

creme, lozioni e make up specifico con SPF (fondotinta solari) e con filtri per schermare le luci blu;

skincare prebiotica e probiotica.

Esempio di prodotto perfetto per la base della piramide beauty: Shiseido UV Protective Compact Foundation

Questo fondotinta protegge dai raggi del sole: è formulato con la tecnologia sun-smart-SPF36 e tiotaurina. Quest’ultimo è un antiossidante unico che neutralizza i radicali liberi.

Disponibile su LookFantastic a 39,95 euro Acquista ora

Piramide beauty, centro: idratazione e turnover cellulare

In questa parte della piramide sono contenuti i prodotti che svolgono un’azione di rinnovamento cellulare ad esempio prodotti esfolianti che stimolano il turnover della pelle.

I prodotti per il rinnovamento cellulare sono quelli che contengono ingredienti come:

burro di karitè;

oli minerali e vegetali;

acido ialuronico o acido salicilico

glicerina.

Esempio di prodotto perfetto per il centro della piramide beauty: The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling solution

È un trattamento viso che rivitalizza e tonifica con un’azione rinnovatrice. La sua formula contiene un complesso dall’azione specifica con il 30% di alfaidrossiacidi (glicolico, lattico, tartarico e citrico) e il 2% di acido salicilico. Il prodotto esfolia intensamente lo strato cutaneo superficiale, libera i pori, contrasta le imperfezioni e migliora visibilmente le irregolarità della trama cutanea. Il suo utilizzo è consigliato a chi ha già esperienza nell’esfoliazione a base di acidi e solamente in caso di pelle non sensibile.

Disponibile su LookFantastic a 7,45 euro Acquista ora

Piramide beauty, punta: attivazione e rigenerazione della pelle

In cima alla piramide beauty troviamo i prodotti più innovativi dal punto di vista scientifico e cosmetico, che servono ad attivare e rigenerare la pelle. Questa sembra essere la parte della piramide più soggetta alle novità e alle innovazioni in campo cosmetico.

Tra i prodotti più innovativi per la rigenerazione della pelle ci sono ad esempio i prodotti che stimolano la produzione di collagene ed elastina, e tanti altri ancora in fase di studio.

Esempio di prodotto perfetto per la punta della piramide beauty: Crema Lifting Antirughe collagene tripla azione

Crema che ristruttura in profondità donando idratazione, compattezza ed elasticità. Contiene tre differenti attivi che agiscono contemporaneamente sul collagene. È arricchita con acido bioialuronico idratante, lipidi pregiati e nutrienti, e olii illuminanti. Contrasta l’invecchiamento cutaneo e la perdita di tono.

Disponibile su AmicaFarmacia a 20,90 euro Acquista ora