Piumini invernali 2019/2020: i capi sotto i 100 euro

Piumini invernali sotto i 100 euro? Difficile ma non impossibile trovare il proprio modello imbottito low cost con cui affrontare le temperature più fredde, anche tra quelli proposti nella moda Autunno-Inverno 2019/2020.

Perfetto per un abbigliamento sportivo, in outfit da giorno, quando il freddo inizia a stringere la sua morsa; da evitare invece in occasioni più formali, appuntamenti galanti e serate di gala, dove preferibile è un capospalla più femminile ed elegante come il cappotto.

Esistono piumini ultra leggeri da donna, giubbotti, parka e smanicati imbottiti con piume soffici, oppure modelli in poliestere riciclato, più attenti a una moda sostenibile. Spesso, il tessuto esterno li rende idrorepellenti e antivento, ideali per giornate all’aria aperta, in montagna o per passeggiate invernali tra i boschi. In breve, non saranno i capispalla più belli del guardaroba, ma possederne uno è indispensabile per i giorni in cui il termometro scende.

I consigli della redazione? Ecco 7 piumini invernali 2019/2020 low cost, da acquistare senza spendere un patrimonio.