Il regalo Festa della Mamma è un pensiero che simboleggia amore, affetto, dedizione: che si compri online o nei negozi di quartiere sarà comunque graditissimo, insieme al biglietto di auguri con frasi speciali o poesie ad accompagnarlo. Non ci sono scuse, perché anche le idee economiche, sotto i 50 euro, non mancano.

La Festa della Mamma, che cade la seconda domenica di maggio, è l’occasione per fare qualcosa insieme, per passare qualche ora in relax tra madri e figli. Si regalano fiori o cioccolatini, ma il dono più bello è senz’altro il tempo che si può dedicare a questa persona così speciale.

Siete a corto di proposte? Ecco 11 idee economiche per il regalo Festa della Mamma.