Per la Festa della mamma regali online possono essere la soluzione perfetta per chi non ha molto tempo per fare shopping, ma anche per chi è alla ricerca di idee originali: grazie a piattaforme come Amazon, poi, sono tante le offerte e le proposte con spedizione rapida, affinché il pacco arrivi in tempo per la seconda domenica di maggio.

La vasta scelta permette di accontentare mamme tecnologiche, beauty addicted, amanti della cucina.

Al vostro pacco, naturalmente, aggiungete qualcosa di tenero e personalizzato, come un biglietto di auguri con frasi o poesie per l’occasione.

Se avete già deciso cosa fare insieme e manca solo il regalo, ecco 10 idee per la Festa della mamma da acquistare online.

Anche se il metodo di acquisto è “moderno” come lo shopping online, non è detto che si debba rinunciare ai regali classici, i più apprezzati, che mettono d’accordo tutte le mamme.

Portafoto Mascagni . Tra i regali più classici, la cornice portafoto va completata con una stampa di uno scatto che vi ritrae con la mamma. Raffinata la proposta di Mascagni in argento con glitter. Prezzo consigliato: 19,98 euro. Scopri se è in sconto.

Grembiule da cucina . Per la vostra super-mamma, ecco il grembiule da chef Wonder Woman, perfetto per sorprendere sia lei che i vostri invitati con ironia. Prezzo consigliato: 10,95 euro. Scopri se è in sconto .

Orologio da polso Invicta . Un orologio per accompagnare la mamma in ogni sua ora. Tra le proposte Invicta il modello 29411 della collezione Specialty, con cassa in acciaio inossidabile da 36 millimetri e quadrante Champagne, movimento al quarzo e 5 bar di resistenza alla pressione dell’acqua. Prezzo consigliato: 139,27 euro. Scopri se è in sconto.

Foulard Liu Jo . Un foulard per mamme eleganti e alla moda: Liu Jo propone una fantasia classica, che sarà senz’altro apprezzata e che sta bene su tutto. Prezzo consigliato: 49 euro. Scopri se è in sconto.

Crema anti-rughe Rilastil . Da Rilastil una crema per viso e collo con effetto anti-rilassamento e anti-rughe grazie a Ginkgo biloba e attivi di origine vegetale. Sempre gradita. Sarà il caso di comprarne una anche per noi? Prezzo consigliato: 42 euro. Scopri se è in sconto.

La piattaforma di shopping online Amazon ha dedicato una serie di sconti speciali proprio alla Festa della mamma. Occhio al prezzo e al timing delle offerte del giorno: in arrivo ogni ora nuove proposte con ribassi per un tempo limitato.

Yankee Candle. Per decorare e profumare la casa non c’è niente di meglio delle Yankee Candle, tutte da collezionare. Abbiamo scelto per la Festa della mamma la candela rosa Peonia, in vaso grande, per una profumazione primaverile avvolgente. Prezzo consigliato: 19,99 euro. Scopri se è in sconto.

Macchina per la pasta Philips. Se la mamma è di quelle che non rinunciano alla pasta fatta in casa, Philips Cucina Maker Plus Avance Collection HR2382/15 è la macchina per preparare pasta fresca ideale, con bilancia integrata, programmi completamente automatici, impasto ed estrusione nel tempo in cui l’acqua bolle (8 i dischi per formati diversi). Prezzo consigliato: 319,99 euro. Scopri se è in sconto.

Epilatore Braun Silk-épil 9. L’epilatore Braun Silk-épil 9 SkinSpa 9-961v con Sistema di Epilazione Wet&Dry ha spazzole per l’esfoliazione del corpo, testa per rasoio e permette un massaggio profondo, oltre che la depilazione della zona bikini e delle parti delicate. Prezzo consigliato: 194,99 euro. Scopri se è in sconto.

Specchio portatile illuminato Beurer. Tra i beauty device di ultima generazione, utilissimo lo specchio portatile illuminato. Da Beurer il BS 39, con ingrandimento 3x, luci a LED, illuminato con power bank integrato. Prezzo consigliato: 29,99 euro. Scopri se è in sconto.