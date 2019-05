Manca poco alla Festa della mamma che, come ormai da consuetudine da qualche anno, è fissata per la seconda domenica di maggio: avete già pensato a cosa fare insieme?

Al di là di biglietti di auguri – con frasi e poesie – e del regalo, più o meno simbolico, questa festa è infatti soprattutto l’occasione per passare un po’ di tempo insieme. Madre e figli, di qualsiasi età, si trovano spesso a passare poco tempo di qualità insieme, e quasi mai da soli ma sempre con il resto della famiglia.

La Festa della mamma può essere quindi un giorno dell’anno tutto dedicato a questo rapporto unico e inscindibile. Come trascorrerla? Le proposte sono potenzialmente infinite e dipendono da tempo, budget, interessi.

Ne abbiamo selezionate 10, adatte per i più piccoli o per chi ha i figli adolescenti o già grandi. Tutti modi per trascorrere una Festa della mamma indimenticabile.

Festa della mamma: cosa fare insieme ai bambini

Cucinare . Cucinare insieme tra zucchero e farina: che si tratti di una crostata, di una torta arcobaleno o della pizza, passare del tempo sporcandosi le mani prima e mangiando i piatti preferiti poi sarà divertente e soddisfacente.

. Cucinare insieme tra zucchero e farina: che si tratti di una crostata, di una torta arcobaleno o della pizza, passare del tempo sporcandosi le mani prima e mangiando i piatti preferiti poi sarà divertente e soddisfacente. Al parco . Se il tempo lo permette, una passeggiata al parco, un giro sui pattini o in bicicletta saranno tra le opzioni più gradite dai bambini. Il tempo è brutto? Puntate su una delle tante Case delle farfalle in tutta Italia o su un parco divertimenti con giostre al coperto.

. Se il tempo lo permette, una passeggiata al parco, un giro sui pattini o in bicicletta saranno tra le opzioni più gradite dai bambini. Il tempo è brutto? Puntate su una delle tante Case delle farfalle in tutta Italia o su un parco divertimenti con giostre al coperto. Al cinema . I film per i più piccoli non mancano mai nelle sale: pop corn alla mano, si potrà trascorrere un pomeriggio in allegria.

. I film per i più piccoli non mancano mai nelle sale: pop corn alla mano, si potrà trascorrere un pomeriggio in allegria. A cavallo . Una passeggiata a cavallo insieme è un’idea originale per la Festa della mamma, un’esperienza all’aria aperta che legherà ancora di più mamma e figli.

. Una passeggiata a cavallo insieme è un’idea originale per la Festa della mamma, un’esperienza all’aria aperta che legherà ancora di più mamma e figli. A teatro. Sono tanti gli spettacoli teatrali adatti ai più piccoli. Specialmente se i bambini non sono abituati ad andare a teatro, questa potrebbe essere l’occasione giusta per inaugurare una nuova tradizione.

Festa della mamma: dove andare con i figli grandi