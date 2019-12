Regalo di Natale per la mamma: 15 idee originali

Con il Natale 2019 alle porte è giunto il momento di concentrarci sul regalo forse più importante e difficile da fare, quello per la mamma. DireDonna vi consiglia 15 idee originali per non sbagliare.

Sarà pur vero che per ogni mamma un regalo del proprio figlio è sempre bello, ma perché non trovare l’idea giusta? Vediamo insieme qualche proposta.

I regali senza tempo, come un orologio, un libro, un profumo o un accessorio beauty possono essere affiancati a nuove idee originali e utili. Le Yanke Candle, le candele che hanno conquistato tutti, hanno fragranze specifiche per il periodo natalizio.

I nuovi specchi per il trucco sono forniti di luce al LED, per essere usati in ogni situazione. Gettonatissimi gli accessori per la cucina, come le impastatrici o le scope elettriche, e gli accessori per cellulari, come i powerbank portatili.

DireDonna ha voluto unire idee regalo di tendenza a spunti più originali, vediamo insieme le nostre proposte per il regalo di Natale per la mamma.

15 idee regalo di Natale originali per la mamma

Set regalo Yankee Candle

Questo set include tre candele dalle fragranze invernali e natalizie: melograno gin fizz, nebbia sempreverde e cabina illuminata, con note di melograno, pino rustico, spezie calde e abete. La confezione regalo è inclusa.

Pro: tre fragranze che donano aria di festa

Prezzo consigliato: 27,90 euro

Acquista ora

Biscottiera Thun

Dalla linea Dolce Natale ecco la biscottiera Thun, dai colori e temi natalizi abbinati al tradizionale angioletto del brand. In porcellana, è perfetta sotto le feste per biscotti e dolcetti da mettere in tavola o servire in salotto.

Pro: capiente e solida

Prezzo consigliato: 39,90 euro

Acquista ora

Specchio trucco con LED Fascinate

La rivoluzione degli specchi per il trucco è la luce LED, che permette una illuminazione forte ma graduabile, per non perdere mai l’impatto simile alla luce naturale. Non proietta ombre, ruota di 180° e ingrandisce in scale diverse.

Pro: ingrandimento fino a 10x

Prezzo consigliato: 25,99 euro

Acquista ora

Roma di Laura Biagiotti

Se optate per un profumo, restate sul classico. Roma di Laura Biagiotti è intenso, fresco ed è un’ottima idea regalo. Formato da 100 ml.

Pro: un classico intramontabile

Prezzo consigliato: 61,43 euro

Acquista ora

Una mamma lo sa – Elena Santarelli

Un racconto di vita profondo, una mamma, Elena Santarelli, che descrive il lungo calvario del figlio Giacomo durante la malattia, e la guarigione. I ricavati vanno interamente alla ricerca contro i tumori infantili.

Pro: l’incasso è devoluto in beneficenza

Prezzo consigliato: 16,90 euro

Acquista ora

Orologio Swarovski Crystalline Glam

Per un regalo unico e indimenticabile questo orologio da polso Swarovski ha il quadrante con motivo radiale bianco argento ed è tempestato di oltre 800 scintillanti Clear Crystal. Cassa in acciaio inox interamente rivestita in oro rosa.

Pro: cinturino in vera pelle

Prezzo consigliato: 299,00 euro

Acquista ora

Ariete 1588 Impastatore Vintage

Per chi ama cimentarsi in cucina in modo quasi professionale questa planetaria per dolci, pane, pizza è pasticceria è il dono giusto. Ha una capacità di ben 5,5 litri e sette velocità tra le quali scegliere. Il suo design vintage ed elegante si adatta a ogni cucina.

Pro: il miglior rapporto qualità-prezzo nel suo settore

Prezzo consigliato: 150,00 euro

Acquista ora

Ghd Gold Professional Styler

La piastra per capelli semi professionale più acquistata, per ottenere risultati incredibili comodamente a casa. Raggiunge la temperatura di 185 °C, ottimale per lo styling, grazie alla tecnologia dual-zone, fornita di due sensori termici.

Pro: spegnimento automatico

Prezzo consigliato: 199,00 euro

Acquista ora

Portafoglio natalizio Ahomy

Per una idea a tema questo simpatico portafoglio natalizio può essere un’alternativa. Si tratta di una pochette lunga con cerniera con tasca e 12 scomparti per carte di credito, 3 scomparti per banconote e uno portamonete.

Pro: resistente agli strappi e ai graffi

Prezzo consigliato: 22,31 euro

Acquista ora

Calvin Klein Neat F19

Un regalo classico, che va bene per ogni donna. Questa elegante borsa nera firmata Calvin Klein è in cuoio, con un design senza tempo e essenziale.

Pro: vero cuoio

Prezzo consigliato: 149,90 euro

Acquista ora

Powerbank Hyper Pearl

Come unire due comodità, quella di uno specchio sempre in borsa e del caricatore per il vostro smartphone? Molto semplice, questo powerbank ha un design accattivante, uno specchio, luce al led e porta usb.

Pro: 2 in 1, sta in borsa

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Acquista ora

Bottega Verde Confezione Regalo “Bacio Sotto il Vischio”

Bottega Verde come da trazione anche per questo Natale propone delle confezioni regalo davvero particolari. Questa a forma di sfera natalizia include un bagnodoccia, latte per il corpo, crema mani e uno stick per le labbra, tutti aromatizzati con estratti di vischio e cannella.

Pro: confezione regalo natalizia

Prezzo consigliato: 25,99 euro

Acquista ora

Barattolo Alessi Circus

Disegnato da Marcel Wanders e lavabile solo a mano, questo barattoro ermetico Alessi ha un tema circense in perfetta armonia con il Natale. Fa parte della linea Circus che comprende anche altri utensili da cucina.

Pro: pezzo di design

Prezzo consigliato: 30,00 euro

Acquista ora

Lampada Kartell Battery

Restiamo in campo design con questa splendida lampada da tavolo in cristallo. Ha una autonomia di sei ore, è ricaricabile tramite cavo USB. Disegnata da Ferruccio Laviani.

Pro: sia per esterni che interni

Prezzo consigliato: 153,00 euro

Acquista ora

Rowenta Airforce 360

Chiudiamo con l’elettrodomestico dell’anno, la scopa elettrica. Abbiamo scelto quella con il miglior rapporto qualità-prezzo, modello di casa Rowenta. Tecnlogia ciclonica che pulisce più a fondo, batteria a ioni di litio che consuma meno e sistema di illuminazione al LED.

Pro: scopa e aspirapolvere 2 in 1

Prezzo consigliato: 349,99 euro

Acquista ora