Miglior scopa elettrica: caratteristiche e modelli migliori

Per pulire in modo rapido ed efficace la vostra casa la scopa elettrica è il nuovo alleato perfetto, e DireDonna vi presenta le caratteristiche e i modelli migliori tra cui scegliere.

Sostituiscono i più tradizionali aspirapolvere, con nuove funzioni e una garanzia maggiore di pulito. Nella vita frenetica di oggi la scopa elettrica è un’amica, pulisce più a fondo e soprattutto più in fretta.

Le varie tipologie si dividono in modelli con sacchetto e senza, con filo e senza filo, e per tecnologie, ciclonica o multiciclonica, che ha una potenza maggiore e cattura il 95% dello sporco.

Qualcuno preferisce i robot cattura polvere, totalmente autonomi, ma altri continuano a puntare sulla scopa elettrica, che non è pesante come i vecchi aspirapolvere. Addio lamentele dei vicini, poi, in quanto quasi tutte le scope elettriche sono silenziose, o comunque poco rumorose. Il modello leader del mercato è il Dyson V11 Absolute, già recensito dalla redazione di DireDonna.

Ecco i modelli migliori disponibili sul mercato tra cui scegliere.

Le migliori scope elettriche del momento

Dyson V11 Absolute

Grazie ai suoi 14 cicloni concentrici è uno dei modelli più potenti sul mercato. Senza fili, nuova testina pulente e motore potenziato, ha una comoda stazione di riposo dove riporla in carica, sempre pronta all’uso. Include anche una turbo spazzola, un accessorio multifunzione, una mini spazzola delicata.

Pro : il modello con maggiore voltaggio

: il modello con maggiore voltaggio Contro: il modello più caro

Prezzo consigliato: 663,00 euro

Acquista ora

Severin HV 7158

Disponibile in versione standard e turbo la Severin ha una autonomia di 30 minuti e si ricarica in 3 ore. Consigliamo questo modello ha chi possiede animali, grazie alle setole specifiche per la cattura di peli e capelli.

Pro : senza prolunga può essere usata anche in auto

: senza prolunga può essere usata anche in auto Contro: il manico non è ergonomico

Prezzo consigliato: 179,00

Acquista ora

Imetec 8634 Piuma+ C2-100

Passiamo in casa Imetec con un modello pratico e forse il più leggero, Piuma+. I consumi sono ridotti del 15% grazie alla tecnologia Eco. Non ha accessori ma una spazzola 3 in 1. Non ha bisogno di sacchetto. Ha una potenza di 400 W.

Pro : usa la tecnologia ciclonica

: usa la tecnologia ciclonica Contro: non è possibile regolare la potenza

Prezzo consigliato: 84,90 euro

Acquista ora

La nostra scelta: ecologico, potente, leggero e facile da usare, un acquisto completo a un prezzo davvero imbattibile.

Hoover FD22RP Freedom 2IN1

Senza filo e senza sacco, questo modello Hoover è tra i migliori in assoluto sul mercato. Ha l’aspirapolvere aspirabriciole integrato e numerosi accessori, adatti a pulire ogni tipo di superficie.

Pro : accessorio telescopico per pulire i punti più difficili da raggiungere

: accessorio telescopico per pulire i punti più difficili da raggiungere Contro: batteria non molto potente

Prezzo consigliato: 249,90 euro

Acquista ora

Rowenta Airforce Serenity

La sua batteria è una di quelle più longeve, ben 70 minuti di autonomia, grazie alla tecnologia agli ioni di litio. Non ha filo e non necessita di sacchetto. Spazzola delta a forma triangolare e luci a LED, può ruotare di 158°.

Pro : ha 3 diverse velocità

: ha 3 diverse velocità Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 243,03 euro

Acquista ora

De’Longhi Colombina Cordless

Questo modello del brand De’Longhi ha una autonomia di 50 minuti, tre livelli di potenza, batteria ricaricabile a litio. La sua spazzola multisuperficie è adatta ad ogni pavimento o ripiano, senza bisogno di cambiare accessorio.

Pro : ottimo rapporto qualità-prezzo

: ottimo rapporto qualità-prezzo Contro: non ha accessori

Prezzo consigliato: 159,99 euro

Acquista ora

Black+Decker FEJ520JFS-QW

Questo modello ha una potenza di 36 W, con la tecnologia ciclonica unita ad una di profumazione, assente negli altri. Le sue funzioni 2 in 1 agiscono grazie al sistema smart tech. Un sensore indica il livello di carica durante l’utilizzo.

Pro : sistema di profumazione

: sistema di profumazione Contro: il motore non sembra molto longevo

Prezzo consigliato: 179,90 euro

Acquista ora

Philips Speedpro Max

Continuiamo con uno dei modelli leader del mercato, con aspirazione a 360°, batteria a litio, 65 minuti di autonomia e tecnologia PowerCyclone 8 che aspira più forte e più a lungo. Include l’accessorio TurboPet per aspirare peli di animali.

Pro : spazzola che ruota a 360°

: spazzola che ruota a 360° Contro: il più caro

Prezzo consigliato: 459,99 euro

Acquista ora