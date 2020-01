Rita Ora non ha mai nascosto il desiderio di costruirsi una famiglia numerosa e di certo, avendo ancora 29 anni, avrà tutte le possibilità per farlo, ma non vuole correre rischi e per questo ha deciso di congelare i suoi ovuli. La decisione era arrivata già nel 2017 quando il suo medico curante, di cui afferma di fidarsi ciecamente, le aveva consigliato di fare questo passo, per assicurarsi ovuli freschi e sani per il futuro.

Ma Rita Ora è lungimirante e non le è bastato congelare gli ovuli una volta e per questo ha scelto di farlo di nuovo, scegliendo un altro ospedale «nel caso il primo crollasse» scherza la cantante sulle pagine di Love Magazine.

L’intervista è accompagnata da una serie di scatti di Rita nel deserto «Andiamo nel deserto, facciamo una passeggiata, respiriamo un po’ d’aria fresca per cambiare» ha detto la cantante prima dello shooting. Forse allora è in arrivo un momento più riflessivo per l’artista, recentemente impegnata sul set di Twist, protagonista della campagna pubblicitaria per Deichmann, e attualmente in giro con il Phoenix World Tour che terminerà il 16 luglio per un totale di 61 concerti.

Visualizza questo post su Instagram Two months to go until South America!!! Come dance with me in March and April 💃🏻 Argentina 🇦🇷 Chile 🇨🇱 Brazil 🇧🇷 I can’t wait to see youuu!! Get @lollapalooza tickets at global.lollapalooza.com and my headline shows at ritaora.com ✨💕💕 who’s coming??! Un post condiviso da RITA ORA (@ritaora) in data: 24 Gen 2020 alle ore 4:31 PST

Una vita forse troppo piena per chi desidera fermarsi un attimo e pensare a fare un figlio. Ma Rita, da brava imprenditrice, si è assicurata anche questo: gli ovuli stanno lì aspettando il momento buono.