I crop top più trendy e come abbinarli

Ventre piatto e tanta voglia di anni Novanta? Il crop top è il must have che fa per voi: t-shirt cortissime e bluse che lasciano scoperto l’ombelico continuano a spopolare anche tra le tendenze della moda estate 2020. Tanti gli abbinamenti possibili con alcune delle proposte più trendy di stagione, come insegnano le celebrities con i loro outfit più belli tutti da copiare.

Crop top, le tendenze

Da Chanel, per la Cruise 2020, ha sfilato un crop top con maxi fiocco, immagine di uno stile ricco di eleganza e di immancabile originalità, è il nuovo capo cult della Maison, da indossare con pantaloni, gonne o jeans. È un top dalle dimensioni mini quello visto dalle parti di Dolce&Gabbana, declinato in stampa floreale o animalier e da portare con shorts e sahariane. Versione floreale e in stampa barocca anche dalle parti di Versace. Si scopre super chic il crop top da Givenchy, in pelle verde, abbinato alla gonna a matita ton sur ton. La passione crochet, tra i trend più gettonati di stagione, conquista anche il top in versione cropped, come si è visto sulle passerelle di Dior, Fendi e Alberta Ferretti. In tweed scozzese, stampa optical in bianco e nero, con ricami e dettagli argentati: sono le versioni super luxury firmate Balmain, che non rinuncia a far mostrare l’ombelico alle sue clienti.

Moda Estate 2020: crop top (Zara, Mango e non solo)

Di Zara il top con scollo a v incrociato e maniche lunghe dal dettaglio di tessuto elasticizzato stile crêpe.

Prezzo consigliato: 29,95 euro

Twinset propone un top cropped in jersey di cotone con maniche corte rifinite da ricamo sangallo a disegno floreale multicolor, linea boxy.

Prezzo consigliato: 95 euro

Il top corto con stampa V Barocco di Versace accosta una Medusa color oro, la foglia d’acanto ed elementi Virtus V. Profondo scollo a V, maniche lunghe e decorazione Medusa in metallo guilloché.

Prezzo consigliato: 650 euro

In tessuto a crochet il modello corto proposto da Mango con scollo a V e senza maniche , dalle estremità a frange e chiusura con bottoni sul lato anteriore.

Prezzo consigliato: 25,99 euro

Prezioso il top corto argento e nero in viscosa di Balmain, un modello senza maniche, top all’americana, chiusura con zip sul retro, scollatura sul retro, ricami con strass e perle.

Prezzo consigliato: 1.590 euro

Top crop, abbinamenti

Crop top + tailleur

Bianca Brandolini d’Adda ha indossato un crop top nero abbinato a pantaloni neri e giacca nera con stampa floreale, in occasione della sfilata di Giambattista Valli durante la settimana della moda di Parigi.

Crop top + jeans

Jeans e top cortissimo assumono una allure tutta da copiare nell’outfit di Kaia Gerber, grazie alla giacca e alle décolleté in stampa di pitone.

Top crop + pantaloni a vita alta

Il fisico mozzafiato di Jennifer Lopez è perfetto con il crop top. La star lo indossa con grande disinvoltura con un paio di pantaloni bianchi a vita altissima, a mostrare gli addominali super scolpiti. Ai piedi pump a punta bianche, a completare il look total white.