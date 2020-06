Sandali con zeppa, gli abbinamenti da copiare

In corda, eleganti, bianche, eleganti o con plateau: si declinano in tante varianti diverse e tutte super trendy i sandali con zeppa più belli da indossare in estate.

Kate Middleton ne è una grande stimatrice, tanto da aver calzato più volte i sandali di corda, Letizia Ortiz, la Regina di Spagna, non perde occasione per indossarli nelle sue uscite pubbliche ma la prima royal a scegliere di indossarle fu Grace Kelly durante le riprese di Caccia al ladro.

Il successo dei sandali con zeppa? Sono comodi, molto pratici e si prestano alla costruzione di outfit casual, in città così come in vacanza in una località di mare, e anche di look eleganti ma informali.

Gli abbinamenti più belli? Con gli abiti chemisier e in stampa floreale perfetti per la bella stagione, con le jumpsuit e i vestiti jeans, con le borse bianche e le proposte in paglia, con i pantaloni in denim e una semplice t-shirt.

Sandali con zeppa in corda, outfit

Sandali con zeppa + jumpsuit

Outfit super casual con la jumpsuit corta senza maniche dal taglio diritto e collo con risvolto di Mango color kaki da abbinare ai sandali di Jacquemus con fibbia e tacco largo basso, lacci incrociati sul davanti e punta aperta in bianco e suola kaki. Il tocco in più? Un foulard tra i capelli come quello con stampa astratta multicolore in seta di Emilio Pucci.

Espadrillas + mididress

Le espadrillas in corda con stampa bianche in poliammide e pelle di Dolce&Gabbana sono perfette con un abito multicolore al ginocchio, come quello in cotone ed elastan di Staud con fiocco sul décolleté da abbinare a una borsa di paglia per look perfetto per passeggiate durante le vacanze. La preferita della redazione? La tote Soleil in paglia di Jacquemus, con manici tondi e bretelle.

I look con sandali con zeppa eleganti

Sandali con zeppa eleganti + minidress

Preziosi i sandali Rockstud Torchon in pelle di Valentino Garavani, un modello gladiatore con punta aperta e borchie color oro e chiusura alla caviglia con fibbia. Si possono portare con un minidress come quello in popeline drappeggiato di Zara, senza maniche e collo rotondo ampio con dettaglio di volant, e una borsa a spalla. Il nostro tip per un abito da cerimonia adatto a chi non teme i dettagli: il modello in bianco di Vanina con decorazione con perle sintetiche, dettagli color oro e chiusura magnetica.

Zeppe + tailleur di lino

Hanno zeppa di pelle i sandali di Aquazzura con dettagli argentati, da indossare in outfit di carattere come quello creato con il completo Max Mara composto da pantaloni ampi dalla linea dritta in stuoia di puro lino délavé, con tasche alla francese e banda in pelle inserita lungo i fianchi e gilet girocollo con dettagli in pelle e alamari sulle spalle.

Sandali con zeppa bianchi

Espadrillas + denim dress

Le super classiche espadrillas a punta tonda di Castañer con zeppa di colore bianco in cotone e nastro alla caviglia sono il modello estivo per eccellenza, amate anche delle star e dalle reali (Pippa Middleton compresa). Con cosa indossarle? Con un altrettanto classico abito in jeans. Il modello consigliato da noi è di Twinset, fluido leggero con scollo profondo all’americana, tasche laterali e cintura rimovibile. Per uno street look di tendenza, in testa un turbante in seta con stampa geometrica multicolor di Etro.

Sandali bianchi + pantaloni

Le mules con zeppa in pelle bianca come quelle di Rosetta Getty in finitura opaca e soletta in gomma sono perfette con i pantaloni di H&M alla caviglia in morbido tessuto a righe colorate dalla vita alta e pinces e una t-shirt bianca in cotone organico. Quelle di Muji sono in filato testurizzato che riduce la superficie a contatto con la pelle, per maggior comfort nei mesi estivi

Come abbinare le zeppe con plateau

Zeppe con plateau + minidress

Serata super hot con i sandali di pelle di Chloé con tacco a zeppa, punta aperta e fibbia laterale indossati con il minidress monospalla di seta verde pistacchio di Bernadette dal design drappeggiato e scollo rotondo. Accenti romantici con la mini tracolla a catena con stampa con fiori di Jimmy Choo.

Sandali con zeppa + jeans

Look da giovanissime e di sicuro effetto con il top crop di cotone rosa ddi di colore rosa in cotone di She Made Me da portare con i jeans taglio straight in cotone bianco di Isabel Marant con vita media. Ai piedi, sandali di Simon Miller con punta aperta, suola piatta in pelle e soletta con marchio in rilievo.