Borsa bianca: quali scarpe abbinare?

Fresca, estiva, facile da abbinare, la borsa bianca è un grande must della stagione calda e non manca di conquistare il guardaroba delle shopaholic anche nella Primavera-Estate 2020. Tanti gli stilisti che hanno proposto modelli di questo colore, dal secchiello fino allo zaino, senza disdegnare declinazioni di tracolle, borse a mano e shopper. Le scarpe con cui creare outfit super trendy con una borsa bianca?

Scopriamolo in questa breve guida con i fashion tip della redazione.

Borsa bianca e scarpe

Fino a qualche anno fa il galateo e le regole della moda imponevano di portare rigorosamente borsa e scarpe dello stesso colore, dello stesso materiale e di uno stile concorde. I nuovi guru in fatto di stile indicano invece nel mix&match il diktat da seguire: largo quindi ad accostamenti di nuance creando outfit con la borsa bianca e le scarpe colorate, senza paura di sbagliare.

il diktat da seguire: largo quindi ad accostamenti di nuance creando outfit con la borsa bianca e le scarpe colorate, senza paura di sbagliare. Se è vero che abbinare scarpe e borsa dello stesso colore è passato di moda, si può evitare un effetto démodé abbinando scarpe bianche alla borsa dello stesso colore ma in texture e stili differenti .

. Abbinando la borsa bianca con le scarpe nere non si sbaglia mai, magari accostando delle classiche décolleté nere a un maxi secchiello in pelle bianca.

Le tendenze dalle passerelle

Virginie Viard, per la collezione Chanel Primavera-Estate 2020, ha mandato in passerella una tracolla bianca con perle sintetiche e metallo dorato con scarpe nere e un abito multicolore blu, nero, celeste, rosa e bianco.

Per la Dior Primavera-Estate 2020 Maria Grazia Chiuri ha scelto di far sfilare un look total white, con handbag bianca, anfibi bianchi e occhiali bianchi su un capospalla con piume ton sur ton.

Sulla passerella Fendi Primavera-Estate 2020, tante le borse declinate in bianco, dalle Baguette alle Peekaboo. L’abbinamento da copiare? Scarpe giallo lime e tote bianca. Per le più audaci, calzini celesti.

Borsa bianca: i 5 modelli più belli

Di Fendi il secchiello piccolo Mon Tresor in vitello bianco con chiusura a coulisse e decorazioni in metallo a forma di logo Fendi. La borsa è dotata di due tracolle rimovibili, una lunga e una corta per indossare la borsa a spalla oppure cross-body.

Prezzo consigliato: 980 euro Gucci propone una borsa a spalla GG Marmont dal design leggermente strutturato in pelle matelassé bianca a motivo diagonale, definita dal manico in bambù, un elemento proveniente dagli archivi della Maison. Emblema della Maison, il logo Doppia G si arricchisce di una preziosa lavorazione effetto torchon.

Prezzo consigliato: 1.980 euro La shopping Tress di Prada è caratterizzata da un raffinato intreccio dal design romantico e moderno. Il modello è dotato di tracolla e necessaire rimovibile.

Prezzo consigliato: 1.900 euro Preziosa la clutch morbida in pelle con lavorazione effetto crochet di Bottega Veneta, un modello realizzato a mano in nappa tubolare con la lavorazione Intrecciato per una finitura unica.

Prezzo consigliato: 6.500 euro È piccola la borsa a mano VSLING Valentino Garavani in vitello granato. La borsa può essere portata a spalla/cross body grazie alla tracolla estendibile e a mano grazie al manico.

Prezzo consigliato: 1.890 euro