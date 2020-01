Sanremo 2020: ecco le cover della terza serata e i possibili duetti

Mentre impazzano le polemiche che come al solito gravitano attorno al Festival di Sanremo, giunto a una storica 70esima edizione, nel frattempo si discute anche di ciò che davvero dovrebbe contare durante la kermesse canora, ovvero le canzoni e la musica.

Come è noto e come da tradizione, la terza serata sarà dedicata alle cover, con i concorrenti del Festival che potranno portare sul palco un ospite italiano o straniero per un duetto d’eccezione.

A esprimersi sulla bontà dell’esecuzione e degli arrangiamenti saranno i musicisti dell’orchestra, i quali voteranno secondo la propria sensibilità artistica. La media ottenuta sommando anche i voti delle due serate precedenti andranno a determinare la nuova classifica della sezione Campioni.

La lista delle canzoni che sentiremo giovedì 6 febbraio è definitiva, anche perché i cantanti hanno avuto tutto il tempo di prepararsi (qualche dubbio, ma solo fugace, riguarda la partecipazione di Junior Cally). Ancora qualche dubbio invece sugli ospiti, in quanto l’adesione di alcuni artisti sembra essere in forse.

Ecco dunque l’elenco degli artisti con i loro eventuali ospiti e le canzoni nelle quali si esibiranno: