Scarlett Johansson e Margot Robbie: finta rissa tra le dive di Hollywood sui social

Scarlett Johansson, Margot Robbie e Halle Berry sono tra le tante protagoniste della finta rissa tra le dive di Hollywood che impazza sui social. Si tratta di un esilarante video montato da un utente del web nel quale le attrici più note si sfidano ricordando loro iconici personaggi del cinema. Infatti molte star hanno aderito alla Boss Bitch Fight Challenge, la rissa virtuale lanciata sui social da Zoë Bell, una stuntwoman dei film di Quentin Tarantino. Niente violenza gratuita assicurano le attrice, ma solo un omaggio a ruoli iconici della loro carriera.

Un utente del web ha pensato bene di montare il tutto in un divertente video di cinque minuti, nel quale sembra che le attrici se le diano di santa ragione. Niente abiti luccicanti, capelli perfetti e make up da sogno. Scarlett Johansson, Margot Robbie, Cameron Diaz, Halle Berry, Drew Barrymore e tante altre si filmano a casa, in quarantena, per la challenge. La nota divertente è che spesso non erano davvero loro a girare queste scene nei film, ma le loro controfigure.

Da Kill Bill, a Charlie’s Angeles, passando per Suicide Squad e tanti altri, le attrici omaggiano i loro ruoli d’azione, per strappare un sorriso ai fan in questo momento difficile.

Non sono mancate critiche da chi ha considerato la challange poco istruttiva, specie per i più giovani, ma in tanti hanno ricordato che si tratta solo di un omaggio a personaggi amati del cinema d’azione. Inoltre molte star hanno giustamente chiesto ai loro fan di non ripetere le scene a casa.