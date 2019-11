Non solo party: le scarpe argento sono perfette in tante occasioni diverse, da un’uscita con le amiche fino a un look da ufficio originale e, immancabilmente, con un abito per cerimonia.

L’importante è sapere come abbinarle in modo non banale ma senza eccessi, per essere sempre eleganti.

Etichette low cost e top brand propongono anche per la moda Autunno-Inverno 2019/2020 diversi modelli di scarpe argentate, adatte a creare outfit differenti, dalle ballerine super comode fino agli ankle boot con il tacco a stiletto.

Ecco tre tip della redazione per tre look adatti a tutti i giorni, a una festa o a un battesimo o un matrimonio.

Scarpe argento: abbinamenti e occasioni d’uso

Le scarpe d’argento per tutti i giorni

Effortless chic l’outfit creato abbinando il maglione di Mango con collo a imbuto e i pantaloni cropped H&M in stampa cocco con gamba stretta e vita alta. Ai piedi, ballerine Valentino Garavani Rockstud di Valentino in pelle effetto serpente color argento e decorazioni Rockstud color argento.

Ankle boot argentati per una festa con le amiche

Un look aggressivo facile da replicare con il minidress doppiopetto con bottoni di Zara con colletto a revers e maniche lunghe ampie. Si può indossare con la borsa Diffusione Tessile dalla forma arrotondata in similpelle liscia e con gli stivaletti a punto con tacco a stiletto alto di Diesel.

Le pump d’argento per una cerimonia

Elegante il tailleur di Max Mara composto di blazer chiuso con un nodo davanti, in twill di pura lana stretch, con collo a rever, e pantaloni ampi in twill di pura lana stretch, con tasche alla francese sui fianchi e spacco laterale a fondo gamba. Perfetto con le pump metalizzate di Pollini con punta quadrata e tacco largo alto.