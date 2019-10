Gonna midi: con quali scarpe si abbina

Con la sua lunghezza sotto il ginocchio, la gonna midi richiede qualche accortezza negli abbinamenti, soprattutto con le scarpe, se si vuole ottenere un risultato armonioso per ogni tipo di silhouette.

La moda Autunno-Inverno 2019/2020 prevede diverse proposte di gonne longuette, sia dei marchi low cost che degli stilisti dei top brand. Come creare outfit di tendenza perfetti, da giorno e da sera, con un tocco di originalità e un occhio attento alle proporzioni?

Ecco 5 tip della redazione per imparare ad abbinare la gonna midi con 5 diversi modelli di scarpe.

Gonna midi con sneakers

Da anni ormai le comodissime sneakers sono state sdoganate anche in outfit da giorno. Versatili e votate per eccellenza al comfort, sono l’ideali per giornate trascorse fuori casa. Con la gonna midi sono l’ideale se si vuole avere un look di tendenza ma sbarazzino. Il nostro consiglio? Una gonna plissé, come quella nera di Mango con disegno a griglia, si abbina facilmente con le Stan Smith, le più classiche di casa Adidas (risalgono addirittura al 1971), con 3 strisce traforate e la suola in gomma ton sur ton.

Tronchetto e gonna midi

Il più difficile degli abbinamenti, se si vuole ottenere un effetto gradevole, è quello di un modello sotto al ginocchio con una scarpa alla caviglia o – peggio ancora – a metà polpaccio. Se non si è longilinee e slanciate, infatti, i tre tagli creati dalla lunghezza di gonna, stivale e top, tenderanno otticamente ad abbassare ancora di più la figura. Il trucco è sempre quello di creare meno stacchi possibili e lasciare il maggior spazio tra un taglio e l’altro. Ergo, meglio un ankle boot basso con tacco alto e una gonna il più possibile corta. Una proposta? Il modello in georgette con paillettes all over di Michael Kors con i deliziosi tronchetti in pelle verniciata bianca di 1017 Alyx 9Sm con tacco largo basso, punta smussata e nastro alla caviglia. Qui per acquistare la gonna

Come abbinare la gonna longuette con gli stivali

Avete acquistato uno degli stivali in stampa di pitone così trendy quest’anno (come gli overknee super chic con tacco largo di Paris Texas) e ora non sapete come indossarli? Per un appuntamento con le amiche, non particolarmente formale, potete osare l’abbinamento con una pencil skirt, magari con pattern scozzese come quella con con dettaglio arricciato di Zara.

Le décolleté e la gonna midi

Se c’è la voglia di sperimentare un look ladylike che richiami gli anni Cinquanta, si può optare per una gonna a campana e una scarpa décolleté. La nostra proposta, versatile con l’ausilio degli accessori giusti, è abbinare la gonna di seta al ginocchio di J.Crew in ruggine chiaro con le Mary Jane in stampa cocco di Jimmy Choo, con con tacco a stiletto alto, chiusura alla caviglia con fibbia e punta quadrata.

Gonna longuette e mocassini

I loafer sono un grande classico delle amanti del preppy style, quello stile bon ton chic che abbina gli evergreen con capi che sembrano rubati dalle divise sportive. Da sempre sono uno dei cavalli di battaglia di Gucci, che dagli anni Cinquanta a oggi ha reinterpretato in mille modi la sua scarpa icona. Come abbinare il mocassino Horsebit in pelle rosa? Con la gonna in georgette di seta di Max Mara, con motivo di tagli al fondo e linea svasata.