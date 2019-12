Scarpe senza lacci: 8 idee per indossare le slip-on

Pratiche e trendy, le scarpe senza lacci non sembrano facili da abbinare come una décolleté o una sneaker, per questo la nostra redazione ha scovato 8 idee per indossare le slip-on tutte da copiare.

Accostamenti che tengono conto delle ultime tendenze moda, del fisico, dei gusti e delle occasioni diverse per indossare queste scarpe che possono rivelarsi più versatili di quello che si immagina.

Per un look da ufficio, per una gita fuori porta, per un aperitivo con le amiche e persino per una serata elegante, le scarpe senza lacci risultano una scelta comoda ideale per chi non vuole rinunciare allo stile.

I modelli di scarpe senza lacci

Si fa presto, naturalmente, a dire “scarpe senza lacci”. I modelli per donna che oggi si possono catalogare come slip-on (cioè facili da indossare, da “infilare”, perché senza stringhe) sono tantissimi. Quelli che non possono mancare nel guardaroba delle fashion addicted?

Mocassini

Espadrilles

Sneakers slip-on

slip-on Mules

Slippers

Ballerine

Le scarpe senza lacci si possono indossare con o senza calzini (opzione su cui puntare solo in estate e con modelli sportivi). I modelli casual, come sneakers e espadrilles, sono perfetti per i look del tempo libero, mentre mocassini laccati, mules, ballerine e slippers possono essere scelte anche per completare outfit raffinati.

Occhio al fisico, però. Le scarpe basse vanno scelte con un fisico asciutto e slanciato. Chi ha bisogno di assottigliare la figura può puntare su mules con un po’ di tacco o su mocassini o sneakers con un paio di centimetri di zeppa.

8 idee per indossare le slip-on

Ecco le idee da cui lasciarsi ispirare per i look selezionate dalla nostra redazione.