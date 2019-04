Lo scrub viso è fondamentale per esfoliare la pelle e liberarla dalle cellule morte, restituendole così morbidezza ed elasticità.

Lo scopo principale? Favorire il ricambio cellulare e il rinnovo dei tessuti, per questo dovrebbe entrare nella beauty routine almeno una volta a settimana.

Sul viso dovrebbero essere usati prodotti delicati e non troppo aggressivi, per questo scegliere uno dei prodotti naturali in commercio, senza oli minerali, parabeni, petrolati e con un buon Inci può essere una saggia decisione. Non sapete districarvi nella giungla di proposte?

Ecco una piccola guida della redazione di DireDonna con i migliori scrub viso naturali (con prezzo).

Bios Line Scrub Esfoliante Viso con Acqua Unicellulare

Una soffice crema in cui sono disperse finissime particelle esfolianti che aiutano a rimuovere le cellule morte e liberano i pori dalle impurità.

Principi attivi : acqua unicellulare di Bergamotto bio, con azione rinfrescante e purificante; olio di Mandorle dolci, nutriente, emolliente; estratto di Melograno, riequilibrante; Acido mandelico, esfoliante; estratto di Hamamelis, addolcente; sfere di Jojoba, con azione levigante e idratante; fiori di arancio, rivitalizzanti

Prezzo consigliato: 14 euro circa. Scopri se è in sconto

Dr.Organic Manuka Honey Scrub Viso

Detergente esfoliante bioattivo che rimuove a fondo le impurità della pelle, restituendo luminosità e morbidezza. Combina le proprietà rigeneranti del miele di manuka con altri ingredienti naturali particolarmente efficaci.

Principi attivi : miele di manuka e micro particelle di lava vulcanica e polvere di pannocchia di mais

Prezzo consigliato: 15 euro circa. Qui per scoprire se è in offerta.

Bio Menta Maschera Esfoliante di Lavera

Grazie ai suoi efficaci ingredienti antibrufoli, leviga la pelle ed evita la nascita di nuove imperfezioni. È un prodotto adatto per la pelle impura, effettua una pulizia profonda ed è vegan. È molto delicato ed efficace anche sulla pelle sensibile (è infatti privo di microplastica).

Principi attivi : acido salicilico, che aiuta a combattere i brufoli; silice, che riduce il sebo in eccesso e ha un effetto opacizzante; menta organica, che rinfresca la pelle

Prezzo consigliato: 15 euro circa. Scopri se è in sconto.

Exfoliating Oil-To-Milk Scrub di Madara

Lussuosa e ricca formula esfoliante a base di olio, si fonde perfettamente con un latte detergente delicato che ammorbidisce e rinnova la pelle senza privarla dell’umidità naturale. L’esfoliazione stimola il rinnovamento cellulare naturale; per una pelle più morbida, levigata e visibilmente più luminosa, più pura e più bella.

Principi attivi : le molecole di olio di albicocca e di avena catturano sporco e impurità; la naturale sabbia vulcanica aiuta a eliminare i pori, rimuovere le cellule morte e levigare la pelle

Prezzo consigliato: 26 euro circa. Scopri se è in offerta.

Phytorelax Laboratories Exfoliating Face Scrub

Trattamento esfoliante che dona levigatezza e luminosità alla pelle del viso. Azione delicata che lascia la pelle immediatamente radiosa, liscia e vellutata.

Principi attivi : i microgranuli vegetali di noce asportano le cellule morte e impurità; l’olio e l’estratto di oliva nutrono in profondità

Prezzo consigliato: 8 euro circa. Scopri se è in sconto.

Your Good Skin Blackhead Clearing Scrub

Esfolia delicatamente e schiarisce i pori, lasciando la pelle fresca e liscia. Sin dal primo utilizzo la pelle appare più sana e rivitalizzata. Pulisce e purifica i pori. Comprovato per regalare una pelle più sana più a lungo.

Principi attivi : i microgranuli vegetali di noce asportano le cellule morte e impurità; l’olio e l’estratto di oliva nutrono in profondità

Prezzo consigliato: 13 euro circa. Scopri se è in sconto.