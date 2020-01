Siete a caccia delle serie tv più romantiche il binge watching? Niente di meglio che uno dei titoli delle piattaforme disponibili, da Netflix ad Amazon Prime Video fino a Sky Atlantic, da vedere (o rivedere) da sole o in coppia, in attesa di San Valentino.

Le proposte più accattivanti, di ieri e di oggi, sono acuti spaccati della realtà attuali, capaci di leggere il mondo di oggi attraverso la lente dell’amore e dei rapporti di coppia: da Sex&The City fino a Wanderlust si tratta di prodotti spesso ironici e divertenti, che non dimenticano di appagare anche i cuori delle più romantiche.

La lista sarebbe lunghissima: ecco la selezione di quelle che secondo la redazione di DireDonna sono le serie tv più romantiche di sempre e di cui non ci si stanca mai…

Sex&the City (1998-2004): la HBO ha realizzato una delle serie tv più amate di sempre, un inno all’amore per eccellenza, quello fra amiche. Carrie Bradshaw cura una rubrica sul sesso su di un noto periodico di New York e si divide tra le sue tre amiche Samantha, Charlotte e Miranda, e Mr, Big. Il suo cuore? Appartiene soprattutto a Manhattan.

This is Us (2016-in corso): dramma familiare narrato su tre archi temporali, interpretato da un cast corale. Jack e Rebecca sono una giovane coppia, neo-sposi e in attesa di tre gemelli. Randall, marito e genitore di due bambine, cerca disperatamente di ritrovare suo padre naturale che lo aveva abbandonato da piccolo. Kevin, è un affascinante attore stanco del suo stile di vita, in fuga dalla mondanità. Condivide quotidianamente gioie e dolori con sua sorella gemella Kate, costantemente impegnata a tenere sotto controllo i suoi problemi legati all’obesità.

Outlander (2014-in corso): tra le serie tv più romantiche, nata come trasposizione televisiva del ciclo di romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon. Racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser.

The Affair (2014-2019): la serie, conclusa nel 2019 con la quinta stagione, esplora le conseguenze emotive e fisiche di una relazione extra-coniugale che distrugge due matrimoni, e il crimine che porta questi individui a tornare insieme. Molto apprezzata dalla critica, essa ha vinto diversi riconoscimenti tra cui tre Golden Globe: due nel 2015 come miglior serie drammatica e miglior attrice in una serie drammatica a Ruth Wilson e uno l’anno successivo come miglior attrice non protagonista in una serie a Maura Tierney.

Modern Love (2019): basata sulla rubrica settimanale pubblicata dal New York Times, in cui scrittori professionisti e dilettanti parlavano di relazioni e raccontano storie personali. Nel 2016 da questa rubrica vennero tratti dei podcast e a leggere e interpretare le storie vennero chiamati attori del calibro di Zachary Quinto e Debra Winger. Nel 2019 quella stessa rubrica approda sul piccolo schermo, tradotta da Amazon Prime Video in una serie tv antologica di otto episodi di mezz’ora che parlano dell’amore nelle sue diverse declinazioni. Tutti gli episodi sono ambientati a New York.

Love (2016-2017): creata per Netflix la serie tv sulla relazione romantica tra una ragazza ribelle e sfrontata e un giovane timido e insicuro. I suoi protagonisti sono apparentemente del tutto diversi e inconciliabili, eppure trovano il modo di incastrare le loro diversità e di risolvere i loro problemi con se stessi, per far funzionare le cose, tra continui e inevitabili alti e bassi.