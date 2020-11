Shorts invernali: i consigli per indossarli

Gli shorts invernali sono un’alternativa super trendy alla gonna corta: se siete a corto di abbinamenti, basta seguire i consigli per indossarli con stile.

Originali e molto pratici, i pantaloncini invernali sono stati protagonisti di un vero e proprio boom all’inizio degli anni Novanta, per poi tornare ad essere dimenticati. Fino oggi. Riscoperti da influencer e fashion blogger, hanno invaso i social, dando vita a look con una marcia in più, diversi dal solito, adatti sia per l’ufficio che per il tempo libero.

Gli shorts in inverno possono proteggere dal freddo come altri capi se abbinati bene, con un paio di collant pesanti e scarpe adatte. Volete sapere di più? Ecco i consigli imperdibili per indossare gli shorts invernali.

3 consigli per indossare gli shorts invernali

Il modello giusto. Per indossare gli shorts nella stagione fredda è fondamentale scegliere un modello invernale, di un tessuto pesante, caldo e protettivo. Non pensate, quindi, di riciclare gli shorts estivi, ma puntante su capi in velluto (a costine o liscio), in fustagno, in lana o in pelle, senz’altro il materiale più di tendenza quest’anno. I collant. I collant sono indispensabili per tenere al caldo le gambe. Nelle giornate meno freddo si può puntare su modelli velati, in quelle rigide su collant in lana. Se gli shorts sono semplici e a tinta unita, le calze possono diventare un elemento per giocare con colori, trame, trasparenze e disegni. Le scarpe. Le calzature perfette in abbinamento agli shorts invernali sono sicuramente gli stivali, perché mantengono il piede e parte della gamba al caldo e regalano un piacevole gioco di lunghezze con l’orlo del pantaloncino. Con shorts particolarmente corti sono ideali stivali come i cuissard, che arrivano oltre il ginocchio. In alternativa, si può puntare soprattutto su stivali sotto il ginocchio, stivaletti e mocassini con un po’ di plateau.

I look con gli shorts

In base allo stile, agli abbinamenti e agli accessori, gli outfit con shorts invernali sono adatti a tutte le occasioni. Con blazer, calze coprenti e tronchetti sono perfetti per un look da ufficio. Con tacco alto e calze velate per un appuntamento galante o un aperitivo con le amiche. Il mix che non ti aspetti? Quello con giacca e sneakers. Ecco alcuni look interessanti da cui lasciarsi ispirare.