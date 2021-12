La gonna più natalizia di tutte è quella in pelle rossa di Simona Ventura

Simona Ventura è in pieno spirito natalizio con l’outfit pubblicato sul suo profilo Instagram, che si abbina perfettamente alle decorazioni dell’albero gigante alle sue spalle. Circondata da luci, palline e fiocchi, la conduttrice sfoggia un sorriso smagliante e un look audace e scintillante.

La protagonista è una gonna midi in pelle rossa, assolutamente esplosiva. Il modello a tubino sottolinea le sue forme e le arriva fin sotto al ginocchio. L’effetto lucido contribuisce a rendere il tutto brillante e abbagliante, confermandolo come l’outfit da replicare per le feste.

La gonna, firmata Elisabetta Franchi, è abbinata ad un blazer brillantinato nero e oro, altrettanto stupefacente. Il top è formato da una maglia aderente nera e una cintura applicata in vita, dello stesso colore. Ai piedi, un paio di décolletée a punta con tacco a spillo, firmate Roger Vivier.

Il risultato finale è assolutamente catarifrangente. La conduttrice brilla di luce propria e ha scelto di rifinire il look con un immancabile smalto rosso e makeup abbinato. Il rossetto bordeaux si coordina al tutto e lo smokey eyes nero mette in risalto gli occhi.

Bottiglie di spumante e pacchetti regalo completano l’atmosfera dello studio di Citofonare Rai 2, programma pomeridiano che Simona Ventura conduce insieme a Paola Perego. “Natale negli anni… sempre meglio!”, scrive la showgirl a corredo dello scatto, alludendo al look meraviglioso e sfavillante. La scelta più adatta per lasciare il segno.