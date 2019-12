11 sottopiatti natalizi per decorare la tavola

Apparecchiare la tavola per Natale non è uno scherzo: c’è chi vi si dedica per settimane, scegliendo la tovaglia, le posate, le stoviglie e i sottopiatti natalizi più belli, chi arriva all’ultimo minuto e non sa da che parte cominciare e, ancora, chi ha la fortuna di potersi affidare ai servizi di famiglia, magari in porcellana. Sia come sia, l’obiettivo è sempre quello di stupire in un colpo d’occhio. Perché se le decorazioni natalizie per l’albero di Natale e il presepe sono i simboli indiscussi di questo periodo dell’anno, è a tavola che i festeggiamenti si accendono. Da dove partire, quindi? Innanzi tutto, cominciate da un elemento principale (che può essere un centrotavola o i bicchieri) e scegliete oggetti che rispecchino lo stile della vostra casa oltre che degli addobbi.

Poi, per decorare la tavola puntate tutto sui sottopiatti natalizi: colorati, minimal o preziosi, sono in grado di trasformare in un attimo anche la tavola più banale. Di seguito, ecco 11 sottopiatti per Natale da tenere in considerazione.

Sottopiatti natalizi romantici

Chi l’ha detto che gli addobbi natalizi debbano comprendere solo l’oro e il rosso nella loro gamma colori? Il Natale può essere anche romantico e un tantino lezioso, sempre con gusto. L’ideale per apparecchiare una tavola romantica durante le festività è il sottopiatto natalizio proposto da Givi Italia, decorato da una corona di rose e con una scritta d’auguri al centro. Disponibile in confezione da 6, stupisce per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Pro: buon rapporto qualità prezzo.

Contro: spese di spedizione elevate.

Prezzo: 4,30 euro. Acquista ora

Sottopiatti tradizionali Natale

Cosa c’è di più natalizio dei sottopiatti rossi? Il set da 6 proposto da Bellera è un tributo al Natale più tradizionale, adatto a molteplici stili (e alle tavole più diverse). Disponibile anche nella variante bordeaux, oro, bianco e con bordi decorati, è la scelta giusta per non sbagliare.

Pro: 33×33 cm, le misure giuste per accogliere anche portate di grandi dimensioni.

Prezzo: 16,90 euro. Acquista ora

Sottopiatti natalizi dorati

Se amate le decorazioni dorate, questa serie di sottopiatti fa decisamente per voi. Leggerissimi, quasi minimali, eppure finemente decorati, per mettere in tavola una decorazione ricca di personalità e mai banale. Proposto da Cristmas, grazie al diametro di 38 cm può essere utilizzato anche come base per il centro tavola.

Pro: grandi dimensioni.

Contro: spese di spedizione elevate.

Prezzo: 2,90 euro. Acquista ora

Sottopiatti intagliati per Natale

Dorati ed eleganti, i sottopiatti natalizi di Mangata sono come ricami su tavola. Immaginateli su una tovaglia bianca stirata di fresco, accostati a posate dorate e a una mise en place semplice senza essere banale. Se si sceglie un sottopiatto importante come questo, infatti, la regola delle regole è bilanciare con gli altri elementi della tavola, evitando gli eccessi.

Pro: lavabili e semplici da pulire.

Prezzo: 27, 99 euro. Acquista ora

Sottopiatti natalizi in legno

Natale in montagna? Il sottopiatto giusto per servire il dessert non può che essere in legno, dall’aspetto rustico e realizzato in materiali totalmente naturali. Di piccole dimensioni, la proposta di Fuyit è disponibile in misure da 6 cm a 10 cm di diametro. Il tocco che ci vuole per scaldare la tavola natalizia!

Pro: in materiale 100% naturale

Prezzo: 13,99 euro. Acquista ora

Sottopiatti natalizi con glitter

Un tocco di luce sulla tavola et voilà, il gioco è fatto! A volte basta pochissimo per impreziosire la propria mise en place. Se si è amanti del luccichio, la scelta giusta sono senza dubbio i sottopiatti con glitter proposti da Givi Italia: eleganti e divertenti, state pur certi che farete un figurone.

Pro: realizzato con materiali di alta qualità

Prezzo: 6,67 euro. Acquista ora

Sottopiatti natalizi decorativi

Resistente al calore e di facile pulizia, il sottopiatto o tovaglietta natalizia di Mangata è quello che ci vuole per apparecchiare una tavola di Natale senza passare dalla tovaglia: basta preparare all’americana, utilizzando solo le tovagliette. Estrose e dall’aspetto prezioso, sono l’idea giusta per addobbare senza troppa fatica.

Pro: resistente al calore

Prezzo: 10,99 euro. Acquista ora

Sottopiatti fiocco di neve

Cosa c’è di più festoso di un fiocco di neve? Ben poco. La forma più magica dell’inverno arriva sulla tavola grazie a questi sottopiatti a fiocco di neve, disponibili in un set da 4. Anti-macchia, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore, sono la soluzione ideale se si vogliono combinare praticità e stile.

Pro: anti-macchia e lavabili in lavastoviglie

Prezzo: 3,42 euro. Acquista ora

Sottopiatti natalizi argento

Capaci di dare un tocco chic a tutta la tavola, i sottopiatti natalizi fasciati in argento sono riutilizzabili ben più di una volta. L’idea giusta per impreziosire, in un attimo, tutta la mise en place.

Pro: riutilizzabili

Prezzo: 16,99 euro. Acquista ora

Sottopiatti in tulle per Natale

Delicati e sofisticati, i sottopiatti in tulle impreziosito da fili dorati di lurex è la soluzione migliore se si desidera apparecchiare una tavola per le feste natalizie senza cedere agli eccessi. Basta scegliere un servizio di piatti in porcellana, una tovaglia di lino bianco e il gioco è fatto: il tocco dorato di questo set di sottopiatti fa tutto il resto.

Pro: eleganti e riutilizzabili

Contro: in materiale leggero, uso puramente decorativo

Prezzo: 2,99 euro. Acquista ora

Sottopiatti natalizi con stelle

Chi sa resistere al fascino delle stelle, soprattutto sotto Natale? Ten propone un sottopiatto originale di cui sono indubbiamente protagoniste: poste sul bordo del piatto, pur rimanendo semplici sono in grado di decorare e impreziosire la tavola a dovere. Il consiglio? Spargete su tutta la tavola delle stelline in carta lucida, in modo da amplificare l’effetto.

Pro: in acciaio cromato, riutilizzabile

Prezzo: 21,30 euro. Acquista ora