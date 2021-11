Stivaletti alti, bassi o con il tacco: ecco le tendenze autunno inverno 2021

Per la stagione fredda sono già arrivate le nuove tendenze d’abbigliamento e, quest’anno, tornano a farsi sentire le mode di anni passati rivisitate in chiave attuale. Per il pubblico che veste femminile ci sarà da sbizzarrirsi con stivaletti alti, bassi o con il tacco a patto che questi vengano rigorosamente abbinati a pantaloni cargo, a zampa d’elefante e a vita alta.

Stile androgino, per sentirsi a proprio agio con se stesse

Sì perché quest’anno l’inverno è affrontato in pieno confort grazie alla vita alta dei pantaloni e agli outfit androgini andranno sempre per la maggiore. Ecco perché per scegliere i migliori stivaletti da donna si dovrà per forza tener conto di cosa si indosserà e di quali outfit si andranno a comporre per affrontare il grande freddo.

Vestire alla moda non significa più esibire fisici statuari e irrealistici come quelli da sempre proposti dalle più prestigiose riviste di moda ma esaltare la propria fisicità, i propri pregi e ciò che fa sentire uniche.

La moda va di pari passo con le tendenze sociali e, di fatto, quest’anno premia le individualità e la libertà di sentirsi “gender fluid”, ovvero a proprio agio anche con un pantalone cargo indossato con uno stivaletto anfibio, ideale per passeggiare con la pioggia.

Pantaloni a sigaretta? Ci vuole uno stivaletto platform

Anche il pantalone a sigaretta non smette di affascinare le passerelle ma questo, a differenza dello skinny, ha una vestibilità più dritta e meno aderente. Per questo esalterà tutte le forme fisiche allungando otticamente la gamba. Unica regola? Indossare stivaletti con suola alta o platform in modo da slanciare ulteriormente la figura. Tra i trend di stagione si può scegliere tra modelli molto semplici in stile Chelsea oppure nuove rivisitazioni borchiate, lisce e con tacco da indossare per le occasioni più eleganti.

Perfetti per il pantalone dritto o con spacco sulla caviglia gli stivaletti stringati con accenno di tacco e interni imbottiti, che rendono confortevole la camminata anche a chi non è abituato a certe altezze.

Chic anche di giorno? Pantalone nero d’obbligo

Infine, per chi ama outfit eleganti e sofisticati anche di giorno non potranno mancare i pantaloni neri con zampa leggermente accentuata e a vita rigorosamente alta da indossare con anfibi o stivaletti platform dello stesso colore.

L’effetto finale sarà slanciato ed elegante e conferirà all’outfit un tono chic anche con l’utilizzo di capi basic. Il nero è da sempre il colore base con il quale costruire gli outfit da indossare durante la giornata e da abbinare a stivaletti di colore bianco o color caramello (rigorosamente con zeppa platform di almeno quattro centimetri).

Lo stivaletto o l’anfibio platform, a differenza di quello con il tacco, rende la camminata più agevole e sicura ed è la scelta ideale per affrontare tutta la giornata fuori casa. Sono le calzature ideali per non soffrire il freddo ai piedi e, soprattutto, per avere un’andatura sicura e confortevole anche dopo tante ore di utilizzo. Azzeccatissimi!

