Scarpe Autunno-Inverno 2021/2022: protagonisti plateau, camperos e cuissardes

Stivali, mocassini con tacco e ciabatte flurry, le scarpe autunno inverno 2021/2022 sono ricche di glamour e soddisfano ogni esigenza. Gli stivali sono i veri protagonisti della fredda stagione, alti fino al ginocchio a protezione delle gambe, in materiali anti-pioggia o da indossare come fossero un paio di calzini che tengono al caldo e dall’effetto seconda pelle.

Gli elementi in finta pelliccia, invece, vengono mixati con il design di zoccoli e ciabatte che fondono l’esigenza di comodità con uno stile urban. Le scarpe con tacco invece assumono altezze vertiginose e forme geometriche alternative con punte rotonde che riscoprono il plateau per finire su mocassini dalle suole chunky con tacco quadrato e prorompente.

Tra le scarpe autunno-inverno 2021/2022 spiccano le pumps super femminili e sensuali che ricordano lo stile delle calzature delle dame del Settecento, trasformandosi nelle scarpe trendy da indossare nelle occasioni eleganti e che segnano la caviglia con cinturini sottili e lady like. Vediamo i modelli di scarpe dell’autunno-inverno 2021/2022.

Décolleté con plateau

Tra le scarpe autunno inverno 2021/2022 rientrano le décolleté con plateau che donano centimetri in altezza e azzerano la sensazione di essere poco comode. A portare il dettaglio della doppia suola in passerella è Versace con un modello in raso dai colori vitaminici come il rosa e il giallo fluo. Come indossarle? Con mini dress e collant colorate.

I camperos

Ispirati al Texas e ai suoi folli rodei, i camperos sono gli stivali senza tempo da indossare da mattina al tramonto nella prossima stagione. Detti anche texani, possono essere in cuoio o in pelle con stampe di ricami floreali e maxi fibbie alle caviglie. A conquistare è la forma del tacco geometrico e obliquo o a cono in legno che genera un inconfondibile suono forte e legnoso a ogni passo. In perfetto stile old style può essere indossato con jeans a zampa, abiti lunghi e gonne midi. L’ispirazione arriva dai camperos Isabel Marant in suede effetto camoscio con impunture che creano giochi geometrici.

I sabot gommati

Retaggio dalla bella stagione, i sabot gommati continuano a essere un must have dell’autunno inverno 2021/2022 nella versione flat o con tacco quadrato. Un esempio? Il modello di Bottega Veneta con tomaia in pelle e suola in gomma colorata.

Gli stivali anti-pioggia

La moda sembra venire incontro a ogni esigenza ponendo i ripari allo stile anche durante le giornate piovose. Ecco che tra le scarpe autunno-inverno 2021/2022 ci sono gli stivali anti-pioggia che si possono indossare anche nelle giornate più assolate. Per l’occasione si vestono di materiali idrorepellenti dalle mille sfumature accese vivaci e luminose come il modello Zara.

Slippers con pelliccia

L’allure classicheggiante di un mocassino incontra lo stile avantgarde di una slipper per creare un modello di scarpe di tendenza per la prossima fredda stagione. Per chi vuole portare ai piedi lo stile di una calzatura alternativa e che non passi inosservata, basterà puntare su una ciabatta con inserto in finta pelliccia dove il dettaglio glamour è la maxi catena dorata sulla tomaia.

I cuissardes

Gli stivali si trasformano in corazze dall’effetto seconda pelle nel modello cuissardes alti fino al ginocchio per proteggere le gambe dal freddo. Un esempio? Gli stivali alti di Stella McCartney con punta tonda in stile duck e tacco chunky, realizzati con materiali in plastica riciclata e suola biodegradabile.

Socks boots

Morbidi e flessibili, gli stivali incontrano la morbidezza di un calzino per donare comodità ai piedi. Tra le scarpe autunno inverno 2021/2022, questo modello è solitamente dotato di tacco a stiletto molto sottile che non supera i 5 cm di altezza per essere indossato con pantaloni larghi, gonne e long dress da mattina a sera (per le occasioni informali). I materiali scelti sono il tessuto tecnico idrorepellente e particolarmente morbido e flessibile.

Zoccoli con eco-pelliccia

Eccentriche e alternative, gli zoccoli con eco-pelliccia sono la novità da sfoggiare ai piedi nella prossima stagione e portano con sé uno stile confortevole e minimalista. Così il classico zoccolo in legno olandese viene rivestito da una fitta pelliccia finta per essere il dettaglio morbido e dall’effetto wow di ogni outfit. Da indossare rigorosamente con calzettoni in spugna o calze in cotone proprio come le tendenze suggeriscono.