Stivali biker, come abbinarli a gonne e pantaloni 

È da tempo che gli stivali biker hanno superato i confini dell’abbigliamento da moticiclisti per conquistare i guardaroba di influencer e fashion victims. I biker boots sono in pelle, di solito nera (ma ne esistono versioni in suede marrone e in cuoio), arrivano quasi sempre a metà polpaccio, sono senza tacco e senza lacci.

Se in passato l’abbinamento quasi obbligatorio era con i jeans, ormai sono usati per creare outfit di ispirazione rock e dall’allure co un pizzico di aggressività anche con gonne e pantaloni. Ecco qualche tip della redazione per dei look da giorno e da sera da copiare con facilità.

I biker con la gonna plissé

Il modello midi in tessuto a pieghe con vita alta ed elasticizzata di H&M è perfetto con un maglione dal taglio comodo in cachemire misto cotone di Prada e biker Clarks in camoscio marrone scuro a metà polpaccio con fibbia e tacco di 3 cm per una leggera elevazione

Mini a tutto colore

La gonna corta in bouclé mohair di Max Mara dalla linea leggermente ad anfora si può portare con la felpa Tiger in cotone di Kenzo e gli stivali biker con fibbia di colore nero in pelle di Jimmy Choo con logo color oro, punta tonda e chiusure con fibbia.

La gonna scozzese con gli stivali biker

Lunghezza midi e motivo a quadri per la gonna con frange di colore grigio di Irene da portare con un body verde militare di Alix in jersey elasticizzato metallico e stivali Replay in pelle con bordatura metallica sul lato esterno e cerniera decorativa.

Stivali biker: come abbinarli ai pantaloni

Abbinamenti evergreen: biker e jeans

I jeans skinny con effetto schiarito di colore blu di Lui Jo, con vita alta e lunghezza alla caviglia si possono portare con una giacca corta di Mango in tweed con collo stondato e frange. Ai piedi, gli stivali Diffusione Tessile in pelle nera con gambale morbido e fibbia metallica squadrata decorativa. Acquista ora

Sporty chic con i stivali biker

Un mix di motivi camouflage, animalier e con logo stampato per i pantaloni joggers in terry di cotone di Michael Michael Kors (acquista ora) con coulisse in vita che si sposano perfettamente con un dolcevita di Stefanel in pura lana e stivali biker come gli stivaletti di Timberland in vendita su Asos (acquista ora) con punta rotonda e fibbie.

Ispirazione Nineties

I biker di Gianvito Rossi impreziositi da sottili cinturini con fibbia e cuciture bianche a contrasto sono perfetti con i leggins di Wolford effetto pelle completamente coprenti possono essere indossati come pantaloni e da abbinare con una camicia check, in perfetto stile grunge, di Alex Mill in flanella di cotone dalla silhouette ampia esaltata da spalle scese.