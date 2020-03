Moda Autunno-Inverno 2020/2021: le tendenze dalla Paris Fashion Week

Le settimane della Moda Autunno-Inverno 2020/2021 sono concluse ed è tempo di individuare alcune delle tendenze dalla Paris Fashion Week che hanno dominato le sfilate di moda e saranno diktat nei guardaroba della prossima stagione.

Come sempre, alcuno trend parigini si sono visti anche a New York, a Londra e alla Milano Moda Donna, anche se molti – come il lattice e il velluto – hanno dominato in modo consistente sulle passerelle della Capitale francese.

Diamo un’occhiata a 10 tendenze dalla Paris Fashion Week destinate a lasciare il segno.

1. Tartan, principe di Galles, check and co.

Non tramonta la passione per i pattern geometrici e quadri, scacchi e rombi in genere, pronti a tenere il passo dalla testa ai piedi. Si è visto tartan da Alexander McQueen, Dries Van Noten e Saint Lauren, golf a rombi da Dior, principe di Galles da Celine.

2.Tendenze dalla Paris Fashion Week:il trionfo del marrone

Come alle altre Fashion Week, anche a Parigi il marrone, dal greige all’espresso, è tra i colori più gettonati.

A Balmain, Olivier Rousteing ha utilizzato l’intera palette su tutto, dai top in pelle di mogano color caffè scolpito e cappe di cammello agli stivali da caffè con leche. Da Chloé, Natacha Ramsay-Levi ha utilizzato sfumature di marrone ovunque, anche su stivaletti alla caviglia con tallone sovrapposti completi di doppie cinghie da monaco. Brand come Celine, Nina Ricci, Rochas e Kenzo si sono avvalsi tutti delle tonalità di marrone scuro.

3. Stivaletti, che passione

Di tutte le tendenze in fatto di scarpe nessuna è stata più pervasiva dello stivale, del brogue o dello stivaletto comodo. Decisamente ispirato agli uomini, è rapidamente diventato la calzatura preferita di tutti, dai designer e modelli agli influencer e ai redattori. Per lo più privo di decorazioni, ha spesso una punta ampia e arrotondata e una suola in gomma piatta di dimensioni considerevoli e un’ispirazione che richiama le Dr. Martens. Sulla passerella, Valentino li ha abbinati a abiti in tulle rosso, mentre Alaïa ha fatto sfilare un grosso brogue, completo di mini borchie.

4. Tendenze dalla Paris Fashion Week: Lattice-mania

Sexy come non mai, il lattice si è fatto strada in una serie di collezioni dell’autunno 2020: Off-White ha creato a calzamaglie in lattice; Balenciaga ha mandato in passerella un mantello rosso vivo fatto dello stesso materiale crespo; da Saint Laurent, Anthony Vaccarello ha dato vita a una collezione dove il lattice ha dominato su tutto il resto.

5. Rosso, of course…

È rossa la nuance più gettonata delle tendenze dalla Paris Fashion Week.

Si è visto da Valentino, Saint Laurent, da Altuzarra, Givenchy, Hermès e Mugler imperversare come non mai, sensuale e femminile, tenera e audace.

6. Il fascino del velluto

Prosegue al predilezione per sontuosi abiti in velluto, in tonalità ricche come il bordeaux, il marrone cioccolato e l’oro. Splendide le proposte in nero di Balenciaga e di Celine.

7. Cappucci, velette, foulard

Sono spuntati su diverse passerelle, cappucci, velette (anche di strass come da Giambattista Valli), foulard. Comme des Garçons ha fatto sfilare una gabbia per la testa, mentre i cappucci in maglia hanno fatto la loro apparizione da Kenzo.

8. Il ritorno dell’età dell’oro

Gli stilisti hanno inaugurato una nuova età dell’oro: abiti dorati, completi di broccato dall’aspetto ricco e blazer luccicanti. La tonalità luminosa ha fatto diverse apparizioni in brand come Acne Studios, Celine e Rochas, dimostrando che l’opulenza è viva e vegeta.

9. Tendenze dalla Paris Fashion Week: cravatta per lei

Gli stilisti non hanno lesinato con le cravatte né a New York né a Parigi. Dai legami giocosamente modellati da Thom Browne a quella stretta e lunga di Dior fino alla cravatta nera oversize da Chanel.

10. Black&White

Il bianco e nero sono i colori di base della scelta nella capitale francese. Akris ha unito le stampe monocromatiche astratte per raddoppiare il dramma, mentre Issey Miyake ha dato un po’ di emozione a un mantello con un motivo grafico in bianco e nero. Altri, come Alexander McQueen, hanno intrapreso la strada elegante con risvolti a contrasto bianchi.