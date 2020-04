Summertime: trama, cast e quando esce la serie tv Netflix

Difficile parlare di ombrelloni, sole, mare e spiagge in un momento in cui la maggior parte della popolazione mondiale è costretta tra quattro mura a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Coronavirus. Tuttavia Netflix ci ricorda che esistono altri panorami con Summertime, la serie originale italiana prodotta da Cattleya, diponibile da oggi, 29 aprile 2020, in tutti i Paesi coperti dalla piattaforma di Streaming.

Otto in tutti gli episodi della serie, destinata ai più giovani ma in grado anche di appassionare i più attempati che hanno nostalgia non soltanto dei propri amori di gioventù, ma anche dei bagni e della tintarella.

Summertime: la trama

Quella che racconta Summertime è una storia d’amore contemporanea, ambientata durante l’estate e che si svolge sulla costa adriatica. Al centro della trama l’attrazione fisica e sentimentale tra Ale e Summer, due ragazzi che provengono da universi molto diversi.

Lui infatti è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei invece è una ragazza che rifiuta di adeguarsi alle aspettative della massa e dei genitori, per quanto sappia essere il collante della famiglia, da cui un giorno vorrebbe staccarsi.

Un amore, dunque, che è lungo tutta un’estate tra gli ombrelloni sulla spiaggia. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà a una trasformazione, quella che sanno dare i battiti del cuore delle avventure tipiche di questa stagione.

Summertime: il cast

La serie è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. Nutrita la lista degli sceneggiatori, che si sono ispirati al celebre romanzo Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia: si tratta di Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli, Anita Rivaroli.

Il cast comprende un gruppo di giovanissimi, e non poteva essere altrimenti. Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio, presta le sue sembianze a Summer, mentre Ludovico Tersigni (già visto in SKAM Italia) ricopre il ruolo di Ale.

In ruoli di supporto Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana che sarà Sofia, Giovanni Maini che darà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. L’attore Mario Sgueglia interpreta Maurizio, il papà di Ale. Menzione speciale per la cantautrice Thony nel ruolo di Isabella, un tempo musicista e oggi amorevole mamma di Summer e di Blue